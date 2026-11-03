保羅安卡、安迪賈西亞等人 獲甘迺迪中心名譽獎

歌手兼詞曲創作人保羅安卡將獲甘迺迪中心榮譽獎。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 2026年甘迺迪中心名譽獎名單公布，保羅安卡、安迪賈西亞等5人獲獎，典禮將於12月7日在華府舉行，並再度牽動川普與甘迺迪中心的政治爭議。

川普總統正與聯邦法院為甘迺迪中心 翻新和以他名字命名爭議不休之際，2026年「甘迺迪中心名譽獎」(Kennedy Center Honors)名單2日公布，預訂12月7日在華盛頓的第一資本體育館(Capital One Arena)舉行。

本年度得獎人為歌手兼詞曲創作人保羅安卡(Paul Anka)、資深演員安迪賈西亞(Andy Garcia)、音樂製作人大衛佛斯特(David Foster)、劇作家大衛馬梅特(David Mamet)、歌手芭芭拉曼德雷爾(Barbara Mandrell)。

馬梅特是當代最受讚譽的劇作家之一，在「大亨遊戲」(Glengarry Glen Ross)、「美國水牛」(American Buffalo)等作品中有精彩的硬漢風格對話；曼德雷爾是「鄉村音樂名人堂」(Country Music Hall of Fame)一員，唱紅好幾首歌曲，如Years、Sleeping Single in a Double Bed；佛斯特則是近50年來最成功製作人之一，曾與芝加哥樂團(Chicago)、女歌手娜塔莉科爾(Natalie Cole)等多人合作。

安卡有許多音樂創作，包括「My Way」等經典歌曲以及強尼卡森(Johnny Carson)「今夜秀」(Tonight)的主題曲；演員賈西亞參演若干知名電影包括「鐵面無私」(The Untouchables)、「教父3」(The Godfather Part III)等。

有些得獎人與川普關係密切，或曾公開支持保守派政治。馬梅特去年表示，曾是思想僵化的自由派，後來發現自己的保守派信仰；安卡是川普多年好友，將知名歌曲My Way重新創作，以「讓美國再次偉大」(MAGA)為主題填詞；佛斯特曾為川普表演。

甘迺迪中心名譽獎於1978年設立，旨在表彰各領域藝術家。川普第一任期之前，兩黨總統即使政治立場與得獎者分歧，仍會出席頒獎典禮。

川普第一任期時未出席頒獎典禮，重返白宮以來，參與甘迺迪中心事務較過去深入，曾解雇該機構董事會成員、任命親信擔任主席，去年還親自宣布得獎名單並主持頒獎典禮。

川普今年堅持要求在甘迺迪中心名稱上加上他的名字，政府深陷法律糾紛，甘迺迪中心主樓目前關閉。