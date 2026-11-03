保羅安卡、安迪賈西亞等人 獲甘迺迪中心名譽獎
2026年甘迺迪中心名譽獎名單公布，保羅安卡、安迪賈西亞等5人獲獎，典禮將於12月7日在華府舉行，並再度牽動川普與甘迺迪中心的政治爭議。
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2026年甘迺迪中心名譽獎名單公布，保羅安卡、安迪賈西亞等5人獲獎，典禮將於12月7日在華府舉行，並再度牽動川普與甘迺迪中心的政治爭議。
川普總統正與聯邦法院為甘迺迪中心翻新和以他名字命名爭議不休之際，2026年「甘迺迪中心名譽獎」(Kennedy Center Honors)名單2日公布，預訂12月7日在華盛頓的第一資本體育館(Capital One Arena)舉行。
本年度得獎人為歌手兼詞曲創作人保羅安卡(Paul Anka)、資深演員安迪賈西亞(Andy Garcia)、音樂製作人大衛佛斯特(David Foster)、劇作家大衛馬梅特(David Mamet)、歌手芭芭拉曼德雷爾(Barbara Mandrell)。
馬梅特是當代最受讚譽的劇作家之一，在「大亨遊戲」(Glengarry Glen Ross)、「美國水牛」(American Buffalo)等作品中有精彩的硬漢風格對話；曼德雷爾是「鄉村音樂名人堂」(Country Music Hall of Fame)一員，唱紅好幾首歌曲，如Years、Sleeping Single in a Double Bed；佛斯特則是近50年來最成功製作人之一，曾與芝加哥樂團(Chicago)、女歌手娜塔莉科爾(Natalie Cole)等多人合作。
安卡有許多音樂創作，包括「My Way」等經典歌曲以及強尼卡森(Johnny Carson)「今夜秀」(Tonight)的主題曲；演員賈西亞參演若干知名電影包括「鐵面無私」(The Untouchables)、「教父3」(The Godfather Part III)等。
有些得獎人與川普關係密切，或曾公開支持保守派政治。馬梅特去年表示，曾是思想僵化的自由派，後來發現自己的保守派信仰；安卡是川普多年好友，將知名歌曲My Way重新創作，以「讓美國再次偉大」(MAGA)為主題填詞；佛斯特曾為川普表演。
甘迺迪中心名譽獎於1978年設立，旨在表彰各領域藝術家。川普第一任期之前，兩黨總統即使政治立場與得獎者分歧，仍會出席頒獎典禮。
川普第一任期時未出席頒獎典禮，重返白宮以來，參與甘迺迪中心事務較過去深入，曾解雇該機構董事會成員、任命親信擔任主席，去年還親自宣布得獎名單並主持頒獎典禮。
川普今年堅持要求在甘迺迪中心名稱上加上他的名字，政府深陷法律糾紛，甘迺迪中心主樓目前關閉。
今年得主共有5人，分別是歌手保羅安卡、演員安迪賈西亞、製作人大衛佛斯特、劇作家大衛馬梅特，以及鄉村歌手芭芭拉曼德雷爾，涵蓋音樂、戲劇與電影領域。 2026年甘迺迪中心名譽獎預定於12月7日在華盛頓的第一資本體育館舉行，這是該獎項年度最受矚目的公開活動之一。 因為川普近年深入介入甘迺迪中心事務，還要求在名稱加上自己的名字，並與翻新及主樓關閉問題引發訴訟；部分得獎者又與他關係密切，使頒獎更添政治色彩。
精華 FAQ
今年得主共有5人，分別是歌手保羅安卡、演員安迪賈西亞、製作人大衛佛斯特、劇作家大衛馬梅特，以及鄉村歌手芭芭拉曼德雷爾，涵蓋音樂、戲劇與電影領域。
2026年甘迺迪中心名譽獎預定於12月7日在華盛頓的第一資本體育館舉行，這是該獎項年度最受矚目的公開活動之一。
因為川普近年深入介入甘迺迪中心事務，還要求在名稱加上自己的名字，並與翻新及主樓關閉問題引發訴訟；部分得獎者又與他關係密切，使頒獎更添政治色彩。
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