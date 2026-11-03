追查是否考慮種族因素 聯邦提告要求哈佛交出招生紀錄 法官駁回

圖為哈佛校園，聯邦法官駁回司法部為調查哈佛大學是否仍在學生招生過程中考慮種族因素而尋求紀錄的訴訟。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 聯邦法官以程序瑕疵駁回司法部要求哈佛交出招生紀錄的訴訟，但未裁定哈佛是否違法，相關調查與爭議仍可能持續。

聯邦法官在2日駁回了川普總統政府提起的一項訴訟。該訴訟目的在於迫使哈佛大學 交出相關紀錄，好讓聯邦政府調查該校是否仍在學生招生過程中考慮種族因素。

波士頓聯邦地區法官全明鎮(Myong J. Joun，音譯)駁回了司法部的訴訟。哈佛大學方面則認為，該訴訟是川普政府針對這所常春藤盟校發起的更大規模行動的一部分。

法官強調，他的裁決僅基於狹義的程序性理由，並未解決司法部和教育部最終是否可以獲得數千名申請哈佛大學的高中生資訊這一問題。

由民主黨 總統拜登 任命的全明鎮法官認同哈佛大學的觀點，認為司法部提起訴訟時並未採取所有法律規定的必要步驟，好確保哈佛大學自願配合其獲取申請人資訊的要求。

「舉例來說，訴狀並未聲稱司法部有告知哈佛大學，如果哈佛大學不遵守規定，司法部將採取何種行動；訴狀也未具體指出哈佛大學存在哪些違規行為，」全明鎮寫道。

司法部和哈佛大學均未立即回應置評請求。

哈佛大學一直是川普政府利用聯邦資金和政府權力，迫使其進行改革的重點目標。川普稱，這些大學被「激進左翼」意識形態所主導。

這所位於麻州劍橋市的大學在此之前，已經獲得其他法官的裁決，駁回了美國政府終止超過20億元撥款、阻止該校招收國際學生、以及起訴該校未能保護猶太裔和以色列裔學生免受騷擾的努力。

2026年2月，司法部針對哈佛提起訴訟，表示哈佛大學沒有配合該校是否有遵守美國最高法院2023年一項裁決的調查。該裁決要求哈佛不得採用考量種族因素(race-consciou)，旨在提高少數族裔學生入學率的招生計畫。

法官在2日駁回訴訟時強調，他並未就哈佛大學是否有歧視行為，或最終是否需要向相關機構提供資訊作出裁決。他表示，如果司法部採取進一步的行政措施，可以再次提起類似的訴訟。