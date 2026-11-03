高中傳奇輟學生 翻轉成知名律師 朱欽文捐哈佛法學院3140萬元

華裔夫婦朱欽文(右)、黃敏華(左)向哈佛法學院豪捐3140萬元。(哈佛法學院官網)

AI摘要 文章摘要整理： 華裔律師朱欽文與妻子黃敏華捐贈3140萬元給哈佛法學院，創下校史最大單筆捐款，並永久設立6個教授席位。

知名華裔 律師朱欽文(Morgan Chu)與妻子黃敏華(Helen Chu)日前向哈佛大學 法學院(Harvard Law School)捐贈3140萬元，創下該院歷來最大單筆捐款紀錄。校方上周宣布，這筆捐款將永久設立六個教授席位，支持法律教學及學術研究。朱欽文的哥哥是諾貝爾物理學獎得主、前能源部長朱棣文，黃敏華則是長期投入教育及亞裔 權益倡議的退休教師。

哈佛法學院指出，朱欽文是1976年畢業校友，夫婦長期支持母校發展，此次捐款將透過永久基金，協助學院聘任及留住優秀教授，培育下一代法律人才。

朱欽文談及捐款初衷時幽默表示，非常感謝哈佛法學院當年「誤打誤撞」錄取自己，讓他接受世界一流的教育，也度過愉快的求學時光，希望透過捐款向母校表達感謝。

哈佛法學院院長高登伯格(John C.P. Goldberg)表示，這筆歷史性捐款將協助學院持續吸引頂尖學者，支持教師教學與研究，對未來世代產生深遠影響。

朱欽文的求學經歷頗具傳奇色彩。他出身重視教育的華裔移民家庭，卻因不滿高中課程缺乏挑戰，15歲時竟在一次歷史科是非題考試中故意全部答錯，拿下零分，隨後索性輟學離家，前往美國東岸旅行約一年。

儘管從未取得高中畢業文憑，他16歲時仍成功說服UCLA破格錄取，之後一路取得五個大學及研究所學位，包括1976年獲頒的哈佛法學院法律博士學位。

朱欽文2013年接受哈佛法學院專訪時回憶，父母得知他輟學後簡直「目瞪口呆」。他坦言，自己並非討厭學習，而是不喜歡缺乏挑戰的高中課程，反而十分熱愛大學自由探索知識的環境，甚至一度想終身當學生。

這名當年連高中都沒畢業的少年，後來成為全美頂尖智慧財產權訴訟律師，他目前是洛杉磯律師事務所Irell & Manella合夥人，不僅長期參與公益法律服務，也曾擔任哈佛大學校董監督委員會主席。

黃敏華與朱欽文在洛杉磯加州大學(UCLA)求學期間相識。根據UCLA官方資料，黃敏華出生於香港，移居洛杉磯後進入UCLA就讀，1969年取得心理學學士學位，並曾長期擔任公立小學教師。

朱欽文夫婦並非首次大額捐助哈佛。2013年，他們曾捐款永久設立法學院院長教授席位，使歷任院長獲得基金支持。多年來，夫婦也持續資助教授席位、學生獎學金及其他教學研究計畫。

兩人於2024年向UCLA美國文化研究所(Institute of American Cultures)捐贈1000萬元，創下該機構最大單筆捐款紀錄，用於支持亞裔、非裔、拉丁裔及原住民族研究。2025年，夫婦獲UCLA亞太裔校友組織頒發校友影響力獎，表彰長期投入教育及慈善事業。

朱欽文的二哥朱棣文於1997年獲頒諾貝爾物理學獎，並在歐巴馬政府時期擔任能源部長；大哥朱築文(Gilbert Chu)則任教於史丹福大學醫學院。

哈佛法學院表示，2026財政年度募款總額超過1億3500萬元，創歷史新高。