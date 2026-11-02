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詐聯邦食物計畫4400萬 明州索馬利亞被告判30年

編譯盧炯燊／綜合報導
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明尼蘇達州疫情期間詐騙聯邦政府4400萬元食物補助金的核心人物之一薩義特被判刑3...
明尼蘇達州疫情期間詐騙聯邦政府4400萬元食物補助金的核心人物之一薩義特被判刑30年。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

明州「餵養我們的未來」食物補助詐騙案持續收網，核心主謀薩義特因詐領4400萬元、21罪成立，被判30年並須與同夥退還款項。

明尼蘇達州非營利組織「餵養我們的未來」(Feeding Our Future)，轟動全國的新冠抗疫計畫特大詐騙案，核心主謀之一薩義特(Salim Said)被判30年徒刑。

美聯社報導，這起涉及2.5億元的重大詐騙案，至今已有70多人遭起訴，超過60人被定罪，各個主腦人物相繼被判重刑。該組織頭號人物博克(Aimee Bock)今年5月被判刑41年8個月並必須償還2.42億元，薩義特也難倖免。

現年37歲的薩義特是明州一家名為Safari的索馬利亞餐廳老闆，疫情期間聲稱每天為弱勢兒童提供數千份餐點，藉此侵占高達4400萬元的聯邦抗疫食物補助，2025年被裁定電信詐欺、行賄、洗錢等21項罪名全部成立。

明尼蘇達聯邦地區法官布拉塞爾(Nancy Brasel)上月28日在量刑聆訊時，痛斥薩義特「不僅將納稅人的錢中飽私囊，還敗壞了本州的聲譽。」

檢察官指出，薩義特聲稱每天分發6000份餐食，但聯邦調查局的監視器顯示，每天平均只有40人領取食物，「他精心策畫了一個有利可圖的謊言。」

來自索馬利亞的薩義特2025年庭審時否認有關指控，不過在量刑聆訊時，辯方律師求情指被告感到悔恨，又否認被告並非「幕後主腦」，要求判刑12年。

但法官並未理會，除重判薩義特30年外，還勒令他必須與同夥共同退還4400萬元。

薩義特將騙來的錢用於滿足個人極度奢華生活，購買帶有室內籃球場的百萬豪宅、名車以及在多處購置商業地產，法官已下令全數沒收。

本案首腦博克是白人，但大部分涉案被告是索馬利亞裔，且多半是美國公民，揭發後成為川普政府在明州掃蕩無證移民行動的理由，尤其針對索馬利亞社區。

另外本案也動搖了明州政壇，教育廳雖收到大量對「餵養我們的未來」的投訴，但只要求該組織自行監管。今年1月民主黨籍州長華茲(Tim Walz)遭總統川普猛批詐欺問題嚴重後，宣布放棄競選連任。

精華 FAQ

  • 他被明尼蘇達聯邦地區法院判處30年徒刑，並要求與同夥共同退還4400萬元。法院同時下令沒收其以詐得款購買的豪宅、名車與商業地產。

  • 檢方指出，他聲稱每天發放6000份餐食，但聯邦調查局監視器顯示平均只有40人領食，顯示其以虛報供餐規模精心設計詐騙，並涉電信詐欺、行賄與洗錢等21罪。

  • 案件已導致70多人遭起訴、60多人被定罪，也重創明州政壇。州府因監管鬆散受批評，州長華茲在川普猛批後宣布不競選連任，索馬利亞社區也被捲入政治爭議。

明州 明尼蘇達州 疫情

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