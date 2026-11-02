萬聖節周末票房黯淡 「你能看見一切」續稱霸

恐怖片「泥面人」繼續蟬聯賣座冠軍，但受萬聖節假期影響，不少人轉向其他慶祝活動，導致本周末北美電影票房清淡。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 萬聖節周末使北美票房走弱，《你能看到一切》與《泥面人》雖稱霸榜單，但總收入仍偏低，《荒野叢林》則靠高評價穩居第3。

受萬聖節 假期影響，不少人轉向其他慶祝活動，導致本周末北美電影票房清淡。

美聯社報導，雖然紀錄片「你能看到一切」(You Can See Everything)與DC影業的「泥面人」(Clayface)繼續蟬連榜首，但根據片商估算，兩部片總票房難突破5600萬元。這也讓本周末創下今年票房第二低的紀錄。

「你能看到一切」略勝「泥面人」一籌，上映第3周在2655家影院斬獲1060萬元票房。這部由菲爾德(Nathan Fielder)與奧本赫姆(Lance Oppenheim)執導的伊莉莎白霍姆斯(Elizabeth Holmes)電影迄今已累計票房6390萬元，製作成本僅為700萬元，持續引發熱議。不過，這是該片首次登上票房榜首。

蝙蝠俠反派角色的「泥面人」票房僅比「你能看到一切」少20萬元。這部華納兄弟(Warner Bros.)發行的電影在上映第2個周末票房下跌了57%，目前北美票房為4410萬元，其製作成本為4400萬元。

萊卡(Laika)工作室的動畫電影「荒野叢林」(Wildwood)則位居第3。該片在第2個周末新增了150家戲院，將美加放映規模擴大3100家影院。這部Fathom Entertainment發行的電影預估票房為750萬元，較首周末下跌39%，累計票房達2590萬元。

在人工智慧(AI)影片充斥時代，萊卡堅持「手工雕塑」角色、精心縫製微型服裝，一磚一瓦搭建實體場景，該片在爛番茄(Rotten Tomatoes)獲得100%的影評人評分與98%的觀眾評分，成為這十年來評分最高的動畫電影。

「荒野叢林」由崔維斯奈特(Travis Knight)執導，改編自柯林梅洛依(Colin Meloy)的同名小說。少女普露麥克林(Prue McKeel)為了救回被魔法烏鴉綁架的弟弟，毅然決然闖入波特蘭郊外的神祕「荒野」，遇見會說話的動物，也捲入森林裡的衝突。