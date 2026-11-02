地獄之夜 萬聖節全美6城市槍響 至少6死數十傷

萬聖節周末，全美六個城市發生槍擊案，造成數十人受傷，至少6人死亡。德州達拉斯是暴力最嚴重的城市，市中心夜生活重鎮「深榆區」發生數起槍擊，至少4人死亡，15人受傷。當地警方隔日上午仍在清理現場。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 萬聖節周末全美6個城市夜店區接連爆發槍擊，造成至少6人死亡、數十人受傷，其中達拉斯與伯明罕情況最嚴重，警方正釐清各案是否相關。

萬聖節 周末，全美六個城市的夜店區發生槍擊 案，造成數十人受傷，至少6人死亡。

美聯社報導，德州 達拉斯(Dallas)是暴力事件最嚴重的城市，警方表示，市中心音樂、餐飲與夜生活重鎮「深榆區」(Deep Ellum)發生數起槍擊，至少4人死亡，15人受傷。

此外，阿肯色州費耶特維爾(Fayetteville)、阿拉巴馬州伯明罕(Birmingham)、德拉瓦州紐瓦克(Newark)與伊利諾州布魯明頓(Bloomington)等大學城警方也證實，本周末當地夜店區同樣傳出槍響。

達拉斯警察局長科莫(Daniel Comeaux)表示，調查人員仍在釐清10月31日晚間在1小時15分鐘內爆發的多起槍擊案是否彼此相關。

科莫指出，現場共發生3起獨立槍擊案，衝突起因仍不清楚；警方雖已逮捕數名涉案人員，但他並未透露具體逮捕人數或面臨的控罪。

「案發現場規模龐大且範圍廣闊，」科莫說，「我們正偵訊數名被捕人員，並持續釐清這起案件與該區其他槍擊案的關聯。」

槍擊發生前，警方早已在該區加強部署，所幸並無員警受傷。

另一起槍擊則發生在一場傳統黑人學院及大學(HBCU)美式足球賽結束後。

警方表示，10月31日晚間，一年一度的「魔力之城經典賽」(Magic City Classic)結束後，阿拉巴馬州伯明罕市的軍團球場(Legion Field)外爆發大規模槍擊，造成1人死亡，8人受傷。

伯明罕警察局長皮克特(Michael Pickett)指出，賽後多數觀眾與家屬均已離開球場，但槍擊發生在附近攤販聚集的格雷蒙特大道(Graymont Avenue)沿線。

他表示「非常慶幸沒有更多人受傷」，槍擊具體原因仍待調查。

除上述地區外，國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，費耶特維爾警方指出，市中心知名的娛樂區迪克森街(Dickson Street)於11月1日凌晨傳出槍響，造成至少2人受傷，當時街上滿是慶祝萬聖節的人潮，現場一度陷入混亂。

有線電視新聞網(CNN)報導，德拉瓦州紐瓦克與伊利諾州布魯明頓的槍擊則分別發生在德拉瓦大學與伊利諾州立大學附近的夜生活區，均造成多人受傷。警方目前正全力調閱監視器畫面，呼籲知情民眾提供線索。