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去年全國老人被騙損失30億元 逾10萬元者暴增

編譯周芳苑／綜合報導
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聯邦貿易委員會報告稱，去年全美老人被騙所蒙受的損失高達30億元，其中有6%受騙老...
聯邦貿易委員會報告稱，去年全美老人被騙所蒙受的損失高達30億元，其中有6%受騙老人每人損失至少10萬元。示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

FTC報告顯示，美國老人去年遭詐騙損失達30億元，巨額損失案件快速增加，AI與冒充機構手法也讓詐騙更難防。

聯邦貿易委員會(FTC)報告稱，2025年全美老人被騙所蒙受的損失高達30億元，其中有6%受騙老人每人損失至少10萬元，這些受巨額損失的人數五年內暴增，幾乎是2020年的六倍。

報告顯示，2025年全美老人受騙損失大增主要是因為巨額損失的受害者暴增。

FTC於10月26日向國會提交老人詐騙年度報告，全美屆滿60歲的人去年受騙損失約30億元，較前一年增加25%，更較2020年大增四倍。

去年各損失至少10萬元的受騙老人僅佔6%，但該族群損失總額卻佔所有受騙金額的70%；這類巨額損失案件2020年為1136起，2025年增長近六倍、達6769起。

許多詐騙案未被舉報，因此FTC估計，2025年實際損失遠高於30億元，恐達133億至1195億元之間，2024年實際損失估計達101億至815億元。

老人權益倡議組織Elder Justice Coalition全國協調員布蘭卡托(Bob Blancato)說，老人受騙情況嚴重，主要是犯罪分子比所有人技高一籌。

此外，2025年投資詐騙損失大增42%。

FTC去年8月分析稱，越來越多詐騙分子冒充銀行、企業和政府機構，鎖定被害人畢生積蓄行騙，導致損失連年增加；行騙者通常捏造緊急情況，誘騙受害者轉移資金，謊稱是要保護帳戶免遭盜用。

隨著人工智慧(AI)普及化，詐騙隨之增加；聯邦調查局(FBI)稱，AI詐騙更容易操作而且越來越難偵測。行騙者往往冒充銀行或政府機構代表，謊稱受騙者資金面臨被盜風險，接著指引受騙者轉移資金、郵寄現金或將錢存入加密貨幣自動櫃員機(ATM) ，聲稱要保護他們的資產。

在老人提報的總損失中，政府冒充詐騙排名第二，損失 4.48 億元，接著是企業冒充詐騙、損失 4.22 億元。

2017 年「減稅與就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)暫時限制受害者報稅時將詐騙損失列為扣除項的權利，原定 2025 年到期，但川普總統去年簽署「大又美法案」(big beautiful bill)，變成永久生效。

精華 FAQ

  • FTC向國會提交的報告指出，全美60歲以上老人去年受騙損失約30億元，較前一年增加25%，並比2020年大增4倍，顯示老人詐騙問題持續惡化。

  • 報告認為，總損失飆高的主因是巨額損失受害者暴增。去年損失至少10萬元的案件雖只占6%，卻占總損失70%，案件數也從2020年的1136起增至6769起。

  • 常見手法包括冒充銀行、企業或政府機構，捏造緊急情況誘騙轉帳、寄現金或存入加密貨幣ATM。FBI指出，AI讓詐騙更容易操作，也更難被偵測。

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