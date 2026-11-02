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私人飛機墜毀佛州棕櫚灘9死 地點距川普海湖莊園僅9哩

編譯俞仲慈／綜合報導
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一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人...
一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。墜機地點距川普總統海湖莊園僅約9哩。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

一架自德州飛往巴哈馬的Learjet 60在佛州住宅區墜毀，機上9人全部喪生，FAA與NTSB已展開調查，事故地點距海湖莊園僅約9哩。

一架私人商務噴射機1日在佛羅里達州棕櫚灘郡(Palm Beach County)墜毀，機上9人全部罹難，由於墜機地點距離川普總統住所海湖莊園(Mar-a-Lago)僅約9哩，引起外界關切。

根據福斯新聞網(Fox News)報導，聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)當天下午在社群平台證實這起「可怕悲劇」：「聯邦航空管理局(FAA)已派遣一支小組前往現場，協助國家運輸安全委員會(NTSB)進行調查，並請與我一同為罹難者親友祈禱，FAA和運輸部密切關注此次墜機事件，隨時發布最新進展。」

FAA證實，這架註冊在德拉瓦州一家企業名下的「李爾60型」(Learjet 60)商務噴射客機在11月1日從德州奧斯汀-伯格斯特龍國際機場(Austin-Bergstrom International Airport)起飛，預計飛往巴哈馬，不料就在12時50分左右，突然墜毀在佛州克雷斯特黑文(Cresthaven)附近住宅區。

墜機當時有車輛的行車紀錄器拍下影片，顯示這架噴射客機從空中急速下墜，隨後機頭朝下撞向地面，瞬間引爆熊熊烈火，並在馬路造成一個大坑洞；還有一段令人揪心的航管錄音出現一名女子呼叫：「Mayday(求救)，Mayday，我們正以每分鐘1萬呎的速度下降。」隨後驚慌失措大喊飛機以每分鐘2萬呎速度下降：「我們要撞向地面了，722 Bravo Delta(飛機呼號)…」最終傳來一聲尖叫，警方已證實機上9人全數罹難，但尚未公布身分。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)形容這起墜機為「災難性」事故：「看起來就像一枚導彈墜落一樣，在路邊留下一個巨大坑洞。」並透露墜機散落的大批殘骸碎片覆蓋「一段相當長的距離」，所幸並未傷及地面人員。

為保存墜機所有相關證物，棕櫚灘郡消防救難局(Palm Beach County Fire Rescue)在社交平台X呼籲駕駛人避開事故路段：「發生航空事故，請避開該區域，此次事件處理過程預計持續較長時間。」

精華 FAQ

  • 事故發生在佛羅里達州棕櫚灘郡克雷斯特黑文附近的住宅區，一架Learjet 60墜毀後起火，機上9人全數罹難，地面則未傳出有人員傷亡。

  • 根據FAA資訊，該機11月1日從德州奧斯汀-伯格斯特龍國際機場起飛，原定飛往巴哈馬，卻在中途於佛州棕櫚灘郡附近突然墜毀。

  • 運輸部長達菲證實事故後，FAA已派員協助NTSB調查；德桑提斯則形容現場如導彈墜落般慘烈，棕櫚灘郡消防也呼籲民眾避開事故路段。

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