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肋排堡涉廣告不實挨告 麥當勞申請撤案遭駁回

編譯俞仲慈／綜合報導
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有消費者認為麥當勞的肋排堡並非用豬肋排肉製成，有誤導顧客嫌疑，而告上法院。麥當勞...
有消費者認為麥當勞的肋排堡並非用豬肋排肉製成，有誤導顧客嫌疑，而告上法院。麥當勞希望法官撤銷訴訟，但遭駁回。(麥當勞官網)

AI摘要

文章摘要整理：

麥當勞麥香肋排堡因名稱與廣告涉誤導消費者遭集體訴訟，法官駁回撤案申請，認為仍有部分主張可續審。

連鎖速食業巨頭麥當勞推出的「麥香肋排堡」(McRib)因廣告不實，被消費者集體告上法院；麥當勞申請撤銷控訴，遭到法官駁回。

據路透報導，芝加哥法官佩芮(April Perry)雖然駁回部分訴訟主張，但仍強調「沒有一個理性消費者會認為麥香肋排堡裡含有肋排肉」，認為麥當勞官網將該產品描述含有「豬肉」，而且購買一份售價7元的速食三明治前，消費者無需深入調查。

法官表示，突顯肉餅「肋排狀」外觀的廣告，是否構成意圖詐騙的證據，需要進一步證實，其判決書寫道：「原告對『麥香肋排堡』的理解並非不合理，也並非憑空想像。」

這起集體訴訟尋求損害賠償並要求麥當勞更改「麥香肋排堡」廣告宣傳，但具體細節尚未披露，原告委任律師柯艾略(Thiago Coelho)表示，當事人將繼續尋求法律途徑，追究麥當勞欺騙行銷的責任。

根據原告提交的訟狀，指控麥當勞刻意將「麥香肋排堡」肉餅塑造帶有脊狀紋路的形狀，使其看起來與豬肋排無異，誘導消費者誤以為含有肋排肉，但實際上，麥當勞使用的是較低價的豬肉部位(包括豬肩肉、豬心、牛肚或胃部等)，有誤導消費者購買較高價餐點的嫌疑。

不過麥當勞向今日美國報(USA TODAY)喊冤，辯稱產品名稱不會誤導理性消費者，反控原告個人對某種特定豬肉部位的偏好，強調「不該將麥當勞真實行銷行為轉化為對消費者的詐騙」，並發表聲明堅稱，「麥香肋排堡」未含心臟、牛肚或胃部等成分，配料資訊保持一貫公開透明：「這起官司歪曲事實，且指控毫無根據。」

麥當勞自1981年起不定期推出「麥香肋排堡」，12月3日將捲土重來、限時供應，此外麥當勞首次推出「麥香肋排堡」招牌醬料，消費者可透過線上限時活動購買整罐醬料。

近年來，各家連鎖速食業，包括麥當勞、漢堡王(Burger King)以及溫蒂(Wendy's)皆因漢堡產品經過廣告與菜單包裝，呈現得比實物尺寸更大，引發消費者反彈，集體狀告法院以捍衛自身消費權益。

精華 FAQ

  • 原告認為麥當勞以「肋排堡」名稱與外觀廣告誤導消費者，以為產品含有肋排肉，實際卻使用較低價豬肉部位，涉嫌廣告不實與欺騙行銷。

  • 法官指出，雖然部分訴訟主張被駁回，但一般理性消費者不會認為產品真的含肋排肉；同時認為原告對名稱與廣告的理解並非不合理，因此案件仍可進一步審理。

  • 麥當勞主張產品名稱不會誤導理性消費者，強調配料資訊一向公開透明，且產品不含心臟、牛肚或胃部等成分，認為原告說法歪曲事實、毫無根據。

芝加哥 麥當勞

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