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2000元折疊機一用就裂 蘋果認少部分有問題：可換不召回

記者胡玉立／綜合報導
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蘋果公司最新推出的首款折疊手機iPhone Duo，售價2000元，卻傳出開合幾...
蘋果公司最新推出的首款折疊手機iPhone Duo，售價2000元，卻傳出開合幾次後就螢幕破裂、冒出明亮線條的致命缺陷。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果折疊手機iPhone Duo上市後傳出部分機身開合數次即螢幕破裂，蘋果承認少量設備有問題並提供更換，但暫不召回。

蘋果公司最新推出的首款折疊手機iPhone Duo，售價2000元，卻傳出消費者抱怨。部分成功搶購入手的消費者表示，iPhone Duo折疊機左右開合幾次後就螢幕破裂、冒出明亮線條的致命缺陷。蘋果公司坦承確有少量iPhone Duo螢幕出現問題，願提供更換服務，但目前沒有召回產品的計畫。

華爾街日報報導，達拉斯地區居民道爾頓(Jesse Dalton)23日買到iPhone Duo折疊機之後的短短五分鐘內，美好憧憬就變成惡夢；他將Duo開合四、五次後，鉸鍊(hinge)便卡在45度角位置；他試圖將其掰開，卻聽到清脆聲響，內螢幕隨即冒出幾條明亮線條：一條沿著摺痕顯現，另一條色彩斑斕的條紋橫跨螢幕，讓螢幕呈「波浪狀」。道爾頓說：「當時我感到極度恐慌。」

澳洲墨爾本居民巴辛斯基(Shane Basinski)到手的iPhone Duo也在使用約六小時、開合約20次後，出現類似故障：也是先聽到「清脆破裂聲」，螢幕就出現明亮線條。

道爾頓和巴辛斯基後來都在當地蘋果零售店成功更換設備。巴辛斯基說他換來的Duo，開合感覺順暢多了。社群媒體上也有其他用戶反映類似狀況。這些折疊機究竟只是個別品質不合格的產品，還是反映了某種系統性問題？已引發關注。

蘋果公司發言人表示：「我們注意到有少量iPhone Duo設備螢幕出現問題。若用戶使用iPhone Duo時遇到螢幕故障，請聯繫AppleCare更換。」這位發言人沒有說明有多少iPhone Duo受到影響，但表示公司目前沒有召回該產品的計畫。

研究機構IDC全球設備業務副總裁傑羅尼莫(Francisco Jeronimo)表示：「這種一致性顯示，問題可能出在鉸鏈公差，或螢幕在摺疊過程中受到的支撐方式。」

專注於電子產品維修的iFixit網站首席技術人員莫赫塔里(Shahram Mokhtari)研究了iPhone Duo內部構造後指出，Duo左右開合連接處設有獨特鉸鏈機制，位置恰好與螢幕故障區域相對應；他推測可彎曲螢幕非常脆弱， 鉸鏈處存在薄弱點，可能損壞螢幕下方「微觀層面」電子元件。

精華 FAQ

  • 部分消費者反映，iPhone Duo在左右開合幾次後，內螢幕會出現破裂、明亮線條或波浪狀異常，甚至伴隨清脆破裂聲，影響正常使用。

  • 蘋果表示已注意到少量iPhone Duo螢幕出現問題，若用戶遇到故障可聯繫AppleCare更換設備，但公司目前沒有召回產品的計畫。

  • 專家認為問題可能與鉸鏈公差、螢幕摺疊支撐方式有關；iFixit也指出鉸鏈位置對應故障區域，可能損壞螢幕下方的微觀電子元件。

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