佛州掃蕩人口販運、兒童性侵犯 逮捕281人 竟有17主題樂園員工
佛州波爾克郡警方在為期7天的臥底掃蕩中逮捕281人，其中17人為主題樂園員工，並救出11名疑似人口販運受害者。
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佛州波爾克郡警方在為期7天的臥底掃蕩中逮捕281人，其中17人為主題樂園員工，並救出11名疑似人口販運受害者。
佛羅里達州波爾克郡警長辦公室(Polk County Sheriff's Office)29日表示，在一次針對人口販運與兒童性犯罪的大規模執法行動中，共逮捕了281名嫌犯，其中17人竟是當地知名主題樂園的員工。
哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，警長賈德(Grady Judd)在記者會上表示，這項為期七天的聯合行動，旨在掃除那些以兒童為目標、與兒童進行非法性行為及人口販賣的犯罪分子。
他表示，其中31名嫌犯前往該郡，試圖與一名兒童發生性關係。
警方指出，在這次代號為「Polk Around & Find Out II」的行動中，解救了11名潛在的人口販賣受害者，所有嫌犯共被控488項罪名。
賈德表示，被捕的嫌犯中有13名是迪士尼世界(Disney World)員工，4名是環球影城(Universal Studio)員工。此外，被捕嫌犯中還包含一名橘郡(Orange County)的警員。
賈德在一份聲明中表示，「當我們遇到像這樣極其惡劣、如此渴望與兒童發生性關係的兒童性犯罪者時，我們感到非常不安。這正是我們開展這類臥底行動的原因。」
賈德表示，32名嫌犯為無證移民，目前已有16人被移交給移民暨海關執法局(ICE)。此外，他還表示，24名嫌犯攜帶槍枝前往會面地點，另有9人處於緩刑期間。
警長特別說明了部分被捕嫌犯的案情細節。
警長表示，其中一名被捕嫌犯是佛羅里達州達文波特青少年美式足球泰坦隊(Davenport Titans)的總教練，他訓練的球員年齡介於11至14歲之間。警長指出，該嫌犯當時以為自己是去見一名14歲女孩。另一名嫌犯則是海軍現役軍人。
警長也提到，另一名嫌犯曾是迪士尼員工，扮演過米老鼠角色，且有戀尿布癖(diaper fetish)。警長表示，執法人員在他身上搜出了兩個裝滿尿布的背包。
警長表示，他們逮捕的另一名迪士尼員工，將制服放在車裡，前來與一名假扮成13歲男孩的臥底偵探見面。
警長在記者會上表示，迪士尼公司配合了執法部門的調查，並告知警方他們已解雇所有涉案員工。
警方表示，這次針對人口販運與兒童性犯罪的聯合行動共逮捕281名嫌犯，並合計提出488項罪名，行動目標是鎖定那些試圖對兒童下手的人。 警方指出，被捕者中有17人是主題樂園員工，其中13人來自迪士尼世界，4人來自環球影城。警方也稱，迪士尼已配合調查並解雇涉案員工。 警方稱共救出11名潛在人口販運受害者，且有32名嫌犯是無證移民、24人攜槍赴約，另有9人正處於緩刑期，顯示涉案情況相當複雜。
精華 FAQ
警方表示，這次針對人口販運與兒童性犯罪的聯合行動共逮捕281名嫌犯，並合計提出488項罪名，行動目標是鎖定那些試圖對兒童下手的人。
警方指出，被捕者中有17人是主題樂園員工，其中13人來自迪士尼世界，4人來自環球影城。警方也稱，迪士尼已配合調查並解雇涉案員工。
警方稱共救出11名潛在人口販運受害者，且有32名嫌犯是無證移民、24人攜槍赴約，另有9人正處於緩刑期，顯示涉案情況相當複雜。
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