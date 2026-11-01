佛州掃蕩人口販運、兒童性侵犯 逮捕281人 竟有17主題樂園員工

佛羅里達州波爾克郡警長賈德宣布在一次針對人口販運與兒童性犯罪的大規模執法行動中，共逮捕了281名嫌犯，並公開部分嫌犯照片。(波爾克郡警長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 佛州波爾克郡警方在為期7天的臥底掃蕩中逮捕281人，其中17人為主題樂園員工，並救出11名疑似人口販運受害者。

佛羅里達州波爾克郡警長辦公室(Polk County Sheriff's Office)29日表示，在一次針對人口販運 與兒童性犯罪的大規模執法行動中，共逮捕了281名嫌犯，其中17人竟是當地知名主題樂園 的員工。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，警長賈德(Grady Judd)在記者會上表示，這項為期七天的聯合行動，旨在掃除那些以兒童為目標、與兒童進行非法性行為及人口販賣的犯罪分子。

他表示，其中31名嫌犯前往該郡，試圖與一名兒童發生性關係。

警方指出，在這次代號為「Polk Around & Find Out II」的行動中，解救了11名潛在的人口販賣受害者，所有嫌犯共被控488項罪名。

賈德表示，被捕的嫌犯中有13名是迪士尼世界(Disney World)員工，4名是環球影城(Universal Studio)員工。此外，被捕嫌犯中還包含一名橘郡(Orange County)的警員。

賈德在一份聲明中表示，「當我們遇到像這樣極其惡劣、如此渴望與兒童發生性關係的兒童性犯罪者時，我們感到非常不安。這正是我們開展這類臥底行動的原因。」

賈德表示，32名嫌犯為無證移民，目前已有16人被移交給移民暨海關執法局(ICE)。此外，他還表示，24名嫌犯攜帶槍枝前往會面地點，另有9人處於緩刑期間。

警長特別說明了部分被捕嫌犯的案情細節。

警長表示，其中一名被捕嫌犯是佛羅里達州達文波特青少年美式足球泰坦隊(Davenport Titans)的總教練，他訓練的球員年齡介於11至14歲之間。警長指出，該嫌犯當時以為自己是去見一名14歲女孩。另一名嫌犯則是海軍現役軍人。

警長也提到，另一名嫌犯曾是迪士尼員工，扮演過米老鼠角色，且有戀尿布癖(diaper fetish)。警長表示，執法人員在他身上搜出了兩個裝滿尿布的背包。

警長表示，他們逮捕的另一名迪士尼員工，將制服放在車裡，前來與一名假扮成13歲男孩的臥底偵探見面。

警長在記者會上表示，迪士尼公司配合了執法部門的調查，並告知警方他們已解雇所有涉案員工。