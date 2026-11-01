防青少年萬聖節鬧事 多城市宣布宵禁、警力加強巡邏

今年萬聖節適逢周末，為防止青少年趁機鬧事，再次引發「青少年占領」或甚至暴力事件，全美多個城市在此期間宣布嚴格宵禁令。圖為駐守華府街頭的員警。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 今年萬聖節逢周末，全美多個城市為防止青少年趁機鬧事重演「Teen Takeovers」，紛紛宣布宵禁、加派警力並限制聚集。

今年萬聖節 適逢周末，為防止青少年趁機鬧事，再次引發「青少年占領」(Teen Takeovers)或甚至暴力事件，全美多個城市在此期間宣布嚴格宵禁 令。

福斯新聞報導，去年萬聖節多個地方爆發青少年占領事件，最終以鬥毆及大規模逮捕告終，為防止類似事件重現，從東岸到西岸多個城、鎮，地方官員不僅實施對青少年實施萬聖節宵禁，而且增加警力巡邏。

就以伊利諾州奧克帕克(Oak Park)為例，去年約有500名青少年趁機鬧事，湧入市中心並引發鬥毆及槍擊事件，警方不得不請求鄰近六個轄區警力支援。警察局長強生(Shatonya Johnson) 表示，今年萬聖節期間不僅增加警力，還會採取多項措施，防止青少年再次占領市中心。

芝加哥 市長強森(Brandon Johnson)也警告，青少年占領市中心引發的暴力事件不僅令人擔憂，更成為一個「趨勢」，變了治安隱患。

該市自2016年至2019年爆發連串青少年占領市中心，演變成暴力事件後，一個由家長自發成立，名為「CollaBOOration」的組織，集體走上街頭阻止青少年大規模聚集。

其他城市及市鎮也紛紛採取行動，其中包括︰

•新澤西州朗布蘭奇(Long Branch)從10月29日至31日連續三晚從晚上8時到翌日早上6 時，對17歲以下未成年人實施宵禁。其他多個城鎮包括沃德威克(Waldwick)、普蘭菲爾德(Plainfield)等，也在萬聖節前夕開始實施宵禁。

•紐約州洋克市(Yonkers)依據年齡分段實施宵禁、 喬州亞特蘭大郊區的考文頓鎮(Covington)，禁止青少年萬聖節期間在市中心流連。

•華盛頓哥倫比亞特區索性實施永久宵禁法，未滿18歲者在萬聖節午夜前必須離開街頭，部分熱門聚集點，並禁止9人以上非法集會。

•維州小鎮切薩皮克(Chesapeake)甚至禁止青少年進行萬聖節傳統「不給糖就搗蛋」(Trick-or-Treat)活動。

全國警察協會發言人表示，這些城鎮及警方在萬聖節期間採取更積極主動措施，是個好主意，因為「青少年占領」市中心的現象並沒有減少。