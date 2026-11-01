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「以為萬聖節大屠殺」 密西根、加州商店分傳槍響

編譯彭馨儀／綜合報導
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30日晚間接近9時左右，北加州索拉諾城購物中心(Solano Town Cent...
30日晚間接近9時左右，北加州索拉諾城購物中心(Solano Town Center)內發生槍擊案，造成1人喪生，至少6人受傷，其中3人傷勢嚴重。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

萬聖節前夕，美國密西根與加州的Spirit Halloween及購物中心接連發生槍擊，造成死傷與大規模驚慌，兩案均仍在調查中。

萬聖節前夕，密西根州與加州的萬聖節用品連鎖商店Spirit Halloween不約而同爆發槍擊案。

每日郵報(The Daily Mail)報導，密州底特律附近的麥迪遜高地Spirit Halloween分店美東時間下午2時04分左右也傳出槍聲。一名來自底特律的21歲男子與另一名來自橡樹公園(Oak Park)的21歲熟人在滿滿人潮的店內發生激烈爭吵，隨後演變成槍擊事件。受害男子身中多槍，現場警員實施急救後送醫仍不治。

警方在現場起出一把9毫米手槍，並拘留了該名21歲嫌犯。嫌犯在警察趕到前曾遭現場多名圍觀群眾毆打受傷，目前在另一家醫院接受治療。

麥迪遜高地警察局發布聲明強調，兩名嫌犯彼此相識，但根據目前掌握的信息，調查人員認為這並非隨機暴力，對公共安全已無威脅，全案移交奧克蘭郡檢察官辦公室(Oakland County Prosecutor's Office)審查起訴。

據當地電視台WDIV-TV報導，嫌犯妻子阿蘭娜(Alana)受訪時表示，丈夫持有合法的隱藏持槍證(Concealed Pistol License)。當時她正帶著三個孩子與丈夫離開店家，受害者突前來搭訕並伸手摸口袋。丈夫懷疑對方掏槍，手部發抖下開槍保護全家。

目擊者威爾遜(Mikea Wilson)則描述現場傳出約六聲槍響，「我當時以為會發生萬聖節大屠殺。我不知道發生了什麼事。說實話，我以為有人在到處亂射，大家都四散奔逃。」

而在密西根州槍案發數小時後，加州費爾菲德(Fairfield)購物中心內也傳出槍響，有一人喪生多人受傷。

太平洋時間30日晚間8時54分左右，舊金山東北方約一小時車程的索拉諾城購物中心(Solano Town Center)內，造成一人喪生，至少六人受傷，其中三人傷勢嚴重；警方與急救人員接獲通報後迅速趕抵現場。警方31日確認，死者為31歲女子海吉斯(Constance Hages)，家屬透露她遇害時懷有身孕。警方初步研判，這是一起涉及單一槍手的針對性攻擊事件，目前尚未逮捕任何嫌犯，犯案動機仍待釐清。

萬聖節前夕，密西根州與加州的萬聖節用品連鎖商店Spirit Halloween不...
萬聖節前夕，密西根州與加州的萬聖節用品連鎖商店Spirit Halloween不約而同爆發槍擊案。示意圖，非事發地點。(美聯社)

精華 FAQ

  • 案發於底特律附近麥迪遜高地分店，2名彼此相識的21歲男子在店內激烈爭吵後升高為槍擊，造成1人中多槍身亡，嫌犯已被拘留。

  • 索拉諾城購物中心晚間傳出槍響後，造成1名31歲女子死亡、至少6人受傷，其中3人傷勢嚴重；警方目前研判是單一槍手的針對性攻擊。

  • 目擊者稱現場約有6聲槍響，一度以為會出現萬聖節大屠殺；警方則表示兩人並非隨機衝突，對公共安全已無立即威脅，案件交檢方審查。

加州 槍擊 萬聖節

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