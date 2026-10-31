加密貨幣最大竊案 幣安被駭損失63億 幕後黑手疑北韓

加密貨幣交易所幣安30日驚遭駭客洗劫，損失高達63億元。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 全球最大加密貨幣交易所幣安遭駭損失63億元，已凍結部分資產並承諾賠償，外界則懷疑北韓駭客組織涉案，事件也重創市場信心。

全球最大加密貨幣 交易所幣安(Binance) 30日驚遭駭客 洗劫，損失高達63億元，是史上最大規模的加密貨幣竊盜紀錄，也是單一事件損失金額最高的案件，幣安正與合作夥伴採取緊急應變措施，期望盡快追回資產。

綜合華爾街日報、彭博等報導，幣安與穩定幣發行商Tether及Circle，以及其他合作夥伴迅速聯合行動，暫時成功追蹤及凍結約30億元被盜資產，但仍有約33億元落入駭客之手。

幣安共同創辦人何一(Yi He)與該平台聯合發出公告，幣安會全額承擔所有駭客攻擊造成的損失，除向「用戶安全資產基金」(SAFU)的緊急儲備金挹注50億元外，另外正籌措13.4億元補足缺口。

幣安創辦人兼最大股東趙長鵬表示，剩餘的資金缺口「雖然仍令人心痛，但還在可承受、能夠處理的範圍內」，又說「公司一整年的營收足以彌補這次損失」，SAFU基金與公司自有資產，仍持有大量比特幣及以太幣等加密資產。

區塊鏈分析公司Nansen也認為，此次駭案造成鉅額損失，但與幣安整體資產規模相比，所占比重仍相對有限。

對於今次空前大洗劫的幕後黑手究是誰？區塊鏈情報公司TRM Labs 直指與北韓 駭客組織「TraderTraitor」有關，但北韓已大力否認。據初步調查，幣安一名工程師的筆記型電腦遭駭，63億元資產在未經授權下於20分鐘內被轉出。

這次駭客攻擊的規模遠超過以往，給幣安乃至整個加密貨幣產業蒙上陰影，除引發幣安是否有能力彌補損失外，讓行業更加安全成為重中之重。

穆迪評級(Moody's Ratings)副總裁文特里切利(Cristiano Ventricelli)表示，此次事件「凸顯了大型中心化中介機構，風險過於集中的問題」，即使更嚴格的控制可以減少漏洞，但託管資產規模愈大，只會放大成功入侵的影響。

受事件衝擊，加密貨幣市場全面下挫，比特幣與以太幣跌至數個星期最低點，幣安平台代幣 BNB 也顯著重挫。

幣安目前暫停幣客戶的提款功能，由於幣安總部設在阿拉铂聯合大公國，不接受美國客戶，在美國營運的是姊妹交易所 Binance.US ，與幣安是獨立的，未受此次駭客攻擊影響。

總統川普被問及北韓駭客是否事件的幕後黑手時表示並不知情，但他的政府正在調查此事。知情人士透露，幣安正在與聯邦調查局(FBI)及特勤局(Secret Service)合作。