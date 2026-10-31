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幣安被駭／攻擊者透過10條區塊鏈 20分鐘盜巨款

編譯中心／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

TRM Labs稱北韓TraderTraitor駭客疑入侵幣安，20分鐘內跨10條區塊鏈竊走約63.6億元資產；幣安已凍結部分資金並承擔損失。

區塊鏈分析公司TRM Labs指出，北韓駭客涉嫌入侵全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)，竊取價值約63億元的加密資產。幣安表示，已與合作夥伴聯手凍結受影響資產，目前已找到約30億元；共同創辦人何一則承諾，公司將承擔所有駭客攻擊的損失。

路透報導，TRM Labs在官網部落格文章中表示，一名攻擊者透過十條區塊鏈，從幣安錢包轉出約63.6億元資產，其中大部分在約20分鐘內完成。該公司高度確信，幕後黑手就是北韓精銳駭客組織「TraderTraitor」。

幣安表示，初步調查顯示，這起事件可能源於一名工程師的筆記型電腦遭駭，攻擊者藉此取得系統存取權限，進而在未經授權的情況下提領資產。公司已暫停所有存提款作業，以利安全團隊檢查系統、強化錢包安全並追查受影響資產，同時強調用戶資金仍然安全。

幣安遭駭的消息曝光後，比特幣一度下跌逾3%，跌至6周低點7萬6368元；以太幣也下跌逾3%，跌至2個月低點2178元。幣安平台代幣BNB過去24小時也下跌5%，報709.7元。

加密貨幣大型造市商GSR系統化場外交易(OTC)業務主管錫利瓦桑(Aravind Srinivasan)說：「這是史上規模最大的駭客竊案。」

香港「亞洲數字資產金融服務集團」(HashKey Group)高級研究員孫偉(Tim Sun)表示，「這可能進一步降低投資人的風險胃納，促使他們重新評估存放在中心化交易所的資產安全性，以及交易對手、償付能力和流動性風險。」

幣安全球註冊用戶達3億3500萬人，該公司的2025年年報顯示，其託管資產約1628億元。根據幣安官網，該公司設有用戶安全資產基金，全數以比特幣作為儲備，以在資安事件發生時保障用戶資產。

穩定幣發行商泰達(Tether)表示，已凍結與這起事件相關的近15.7億元資產；Circle也凍結超過8億元；加密貨幣公司Ripple則凍結約2億元資金。與川普總統及其家族有關的世界自由金融公司(World Liberty Financial)也表示，已與託管業者BitGo合作凍結遭竊資金。

這起事件再度凸顯加密貨幣產業面臨的資安風險。TRM Labs指出，去年駭客透過近150起攻擊事件竊取價值29億元的加密貨幣。今年9月，交易所Bitget也曾通報平台遭竊約3億5000美元資產。

當局警告，愈來愈多組織犯罪集團利用加密貨幣，繞過傳統金融體系，進行跨境資金轉移。

精華 FAQ

  • TRM Labs指出，攻擊者透過10條區塊鏈，從幣安錢包轉出約63.6億元資產，其中大部分在約20分鐘內完成，規模被形容為史上最大級別的竊案之一。

  • 幣安表示已與合作夥伴聯手凍結受影響資產，並暫停所有存提款作業以檢查系統、強化錢包安全及追查資金，同時強調用戶資金仍然安全。

  • 消息曝光後，比特幣、以太幣與BNB都出現明顯下跌，也促使投資人重新評估中心化交易所風險，凸顯加密貨幣產業仍面臨嚴峻資安威脅。

駭客 北韓

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