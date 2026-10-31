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馬斯克嘲幣安 趙長鵬嗆：持股SpaceX逾10億元

編譯陳律安／綜合報導
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馬斯克在社群平台X上以表情符號嘲諷，引發幣安共同創辦人趙長鵬（圖）不滿，他提醒馬...
馬斯克在社群平台X上以表情符號嘲諷，引發幣安共同創辦人趙長鵬（圖）不滿，他提醒馬斯克，幣安仍持有價值逾10億元的SpaceX股票。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

幣安遭駭客攻擊後，馬斯克在X上以表情符號嘲諷，引發趙長鵬不滿，並反以幣安持有逾10億元SpaceX股票提醒對方別再調侃。

全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)遭駭客竊取約63億元資產，億萬富豪馬斯克在社群平台X上以表情符號嘲諷，引發幣安共同創辦人趙長鵬不滿，要求馬斯克停止開玩笑，並提醒對方，幣安仍持有價值逾10億元的SpaceX股票。

幣安29日遭駭客攻擊，估計約63億元資產受影響，其中約30億元已遭凍結。幣安表示，將動用用戶安全資產基金(SAFU)及公司自有資金承擔所有損失，確保客戶資產安全。

有網友估算，幣安託管資產達1440億元，扣除已凍結的穩定幣USDT及USDC後，目前損失約10億元，僅占託管資產總額的0.69%。趙長鵬則在X上回應，實際損失可能更高，但公司將承擔損失。

不過，有網友在該貼文下，貼出加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼–佛里德(SBF)2022年的舊推文，當時他宣稱FTX有足夠資金擔保所有客戶資產，但FTX隨後就宣告破產。馬斯克則在這則貼文下，回覆一個尷尬的表情符號，似乎暗諷幣安的保證不值一提，有可能重蹈FTX覆轍。

趙長鵬30日回應馬斯克貼文說：「馬斯克，我非常尊敬你，但現在不是調侃的時候，請停止。我們當年出資5億元，支持你收購推特、從而取得的SpaceX股票，如今價值已超過10億元。希望你能給予一些支持，謝謝！」

這並非兩人首次在網路上交鋒。

2021年11月，幣安因加密貨幣錢包故障，暫停狗狗幣(Dogecoin)提款，馬斯克批評此舉「可疑」。趙長鵬則反擊，指出特斯拉當時因軟體故障及硬體問題，在美國大規模召回近1.2萬輛汽車。

精華 FAQ

  • 報導指出，幣安29日遭駭客攻擊，估計約63億元資產受影響，其中約30億元已遭凍結。幣安並表示，將動用SAFU與公司自有資金承擔損失。

  • 有網友拿FTX破產前的舊推文類比幣安，馬斯克在下方回覆尷尬表情符號，似乎暗諷幣安可能重演FTX覆轍。趙長鵬則請他停止調侃，並表達尊敬。

  • 趙長鵬指出，幣安當年出資5億元支持馬斯克收購推特，間接取得的SpaceX股票如今已超過10億元，藉此提醒馬斯克給予支持，也暗示雙方仍有利益關聯。

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