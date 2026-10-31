萬聖節另類驚嚇 熱銷糖果漲價15% 有人改送泡麵

馬里蘭州Giant超市內販售萬聖節糖果。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 萬聖節前夕，美國熱門糖果價格大漲，平均較去年上升15%，不少家庭為了省錢改送泡麵或小零食，甚至乾脆不發巧克力。

物價飛漲導致日常支出不斷增加，萬聖節 即將到來，糖果價格也難逃漲勢，根據數位媒體公司FinanceBuzz最新調查，美國最受歡迎的17種糖果今年價格大漲15%，成了今年這個充滿驚悚氛圍節日最可怕的事情。

FinanceBuzz針對全美17種熱門萬聖節糖果價格進行分析發現，較去年上漲15%，而100顆裝的糖果平均售價為16.96元，與2021年相較更是飆漲71%。

消費者迫切搜尋便宜糖果，FinanceBuzz發言人斯托納(Megan Stoner)表示，搜尋引擎谷歌 (Google)以「散裝廉價萬聖節糖果」、「哪裡可以買到廉價萬聖節糖果」為關鍵詞的搜尋量較去年大增5000%以上。

北卡羅來納州夏洛特(Charlotte) 30歲居民特平(Renni Turpin)要在新社區過第一個萬聖節，她在學校工作，最近才剛買房子，預算有限，即使買便宜一點的糖果大約也要花費100元，差不多是她一周的伙食費。

買糖果太吃力，有些人打算在糖果碗裡放小袋裝鹹味零食、紋身貼紙和廉價小玩意兒，或者限制每個孩子拿取的糖果數量。

市場研究公司尼爾森愛科(NielsenIQ)數據顯示，截至10月17日，今年萬聖節糖果銷售量已較去年同期下降6%。

糖果、巧克力向來是萬聖節不可或缺的部分，但由於氣候變遷引發可可供應危機、導致可可價格去年創新高，部分公司改用低成本原料製作巧克力、或以較高價格出售較小包裝糖果，網路研究公司Apify稱，去年17.6盎司的Reese's迷你巧克力如今縮水為15.8盎司，價格卻上漲1.5元，有些人今年索性不提供巧克力。

幸好有些糖果價格低廉，例如Sour Patch Kids、Skittles和Nerd Gummy Clusters等，在年輕一代之間愈來愈受歡迎。

今年人們準備糖果比過去更謹慎，量力而為，有能力買多少就給多少。有些家庭則充份發揮創意，伊利諾州教師瓦西(Angie Vasey)改發泡麵 ，每包只要10美分。

但仍有人堅持傳統，想方設法準備條形糖果或者巧克力棒。71歲柯林斯(Mitch Collins)不計成本在好市多(Costco)買了270份傳統好糖果，花費269元。