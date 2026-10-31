白宮萬聖節6000人歡樂 空軍1號低飛掀高潮
川普與梅蘭妮亞在白宮南草坪舉辦萬聖節活動，接待約6000名孩童與軍警、寄養收養家庭，並以空軍1號低飛飛越、樂團演奏與發糖果炒熱氣氛。
AI摘要
文章摘要整理：
川普與梅蘭妮亞在白宮南草坪舉辦萬聖節活動，接待約6000名孩童與軍警、寄養收養家庭，並以空軍1號低飛飛越、樂團演奏與發糖果炒熱氣氛。
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞29日在白宮南草坪舉辦萬聖節慶祝活動，迎接前來「不給糖就搗蛋」的孩童，以及軍人、執法人員、寄養與收養家庭。
今年的白宮萬聖節活動現場，更特別安排「空軍一號」低空飛越助興。
白宮隨後在社交平台X上分享活動照片，並附文「不玩惡作劇，只有發糖果。」首張照片顯示空軍一號從白宮上空飛過，川普與梅蘭妮亞站在大門口揮手；第二張照片則是兩人背影與大批民眾仰頭觀賞飛機划過天空。
川普夫婦當天在南草坪接待了約6000名民眾，並親自向孩子們發放巧克力棒。空軍弦樂團(Air Force Strolling Strings)也在現場演奏經典萬聖節曲目，節慶氣氛濃厚。
當樂團演奏電影「魔鬼剋星」(Ghostbusters)主題曲時，川普興之所至，現場開心地跳起舞來。川普通訊顧問馬丁(Margo Martin)隨後將這段舞蹈影片上傳至 Instagram。
白宮今年的萬聖節裝飾主題是「豐收之月」(Harvest Moon)，一輪巨型的月亮佈置在白宮南邊門廊上方，不同大小的南瓜，也放在門廊、台階及入口處，入口上方則有「2026萬聖節」字樣。
活動在白宮南草坪舉行，川普夫婦接待約6000名民眾，包含前來討糖的孩童，以及軍人、執法人員、寄養與收養家庭，共同參與節慶活動。 白宮特別安排空軍1號低空飛越助興，飛機掠過白宮上空時，川普與梅蘭妮亞在門口揮手，現場民眾也抬頭觀賞，氣氛瞬間被推到最高點。 川普與梅蘭妮亞親自向孩子發放巧克力棒，還在樂團演奏《魔鬼剋星》主題曲時開心跳舞；白宮今年裝飾主題則是「豐收之月」。
精華 FAQ
活動在白宮南草坪舉行，川普夫婦接待約6000名民眾，包含前來討糖的孩童，以及軍人、執法人員、寄養與收養家庭，共同參與節慶活動。
白宮特別安排空軍1號低空飛越助興，飛機掠過白宮上空時，川普與梅蘭妮亞在門口揮手，現場民眾也抬頭觀賞，氣氛瞬間被推到最高點。
川普與梅蘭妮亞親自向孩子發放巧克力棒，還在樂團演奏《魔鬼剋星》主題曲時開心跳舞；白宮今年裝飾主題則是「豐收之月」。
上一則
幣安被駭／攻擊者透過10條區塊鏈 20分鐘盜巨款
下一則