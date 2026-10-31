白宮萬聖節6000人歡樂 空軍1號低飛掀高潮

今年的白宮萬聖節活動現場，更特別安排「空軍一號」低空飛越助興。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普與梅蘭妮亞在白宮南草坪舉辦萬聖節活動，接待約6000名孩童與軍警、寄養收養家庭，並以空軍1號低飛飛越、樂團演奏與發糖果炒熱氣氛。

川普總統與第一夫人梅蘭妮亞 29日在白宮 南草坪舉辦萬聖節 慶祝活動，迎接前來「不給糖就搗蛋」的孩童，以及軍人、執法人員、寄養與收養家庭。

今年的白宮萬聖節活動現場，更特別安排「空軍一號」低空飛越助興。

白宮隨後在社交平台X上分享活動照片，並附文「不玩惡作劇，只有發糖果。」首張照片顯示空軍一號從白宮上空飛過，川普與梅蘭妮亞站在大門口揮手；第二張照片則是兩人背影與大批民眾仰頭觀賞飛機划過天空。

川普總統(左)與第一夫人梅蘭妮亞(右)29日在華府白宮南草坪舉行的萬聖節活動中，向到場家庭致意並發放糖果。(歐新社)

川普夫婦當天在南草坪接待了約6000名民眾，並親自向孩子們發放巧克力棒。空軍弦樂團(Air Force Strolling Strings)也在現場演奏經典萬聖節曲目，節慶氣氛濃厚。

當樂團演奏電影「魔鬼剋星」(Ghostbusters)主題曲時，川普興之所至，現場開心地跳起舞來。川普通訊顧問馬丁(Margo Martin)隨後將這段舞蹈影片上傳至 Instagram。

白宮今年的萬聖節裝飾主題是「豐收之月」(Harvest Moon)，一輪巨型的月亮佈置在白宮南邊門廊上方，不同大小的南瓜，也放在門廊、台階及入口處，入口上方則有「2026萬聖節」字樣。

白宮今年的萬聖節裝飾在南邊門廊上方有「2026萬聖節」字樣。(歐新社)