我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林肯號水兵跳海輕生獲救竟面臨懲處 被控裝病逃勤務 家屬批不公

沈伯洋辯論猛攻營養午餐 蔣萬安嗆：傷害多少家長學生一句道歉都沒有

白宮萬聖節6000人歡樂 空軍1號低飛掀高潮

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年的白宮萬聖節活動現場，更特別安排「空軍一號」低空飛越助興。(美聯社)
今年的白宮萬聖節活動現場，更特別安排「空軍一號」低空飛越助興。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普與梅蘭妮亞在白宮南草坪舉辦萬聖節活動，接待約6000名孩童與軍警、寄養收養家庭，並以空軍1號低飛飛越、樂團演奏與發糖果炒熱氣氛。

川普總統與第一夫人梅蘭妮亞29日在白宮南草坪舉辦萬聖節慶祝活動，迎接前來「不給糖就搗蛋」的孩童，以及軍人、執法人員、寄養與收養家庭。

今年的白宮萬聖節活動現場，更特別安排「空軍一號」低空飛越助興。

白宮隨後在社交平台X上分享活動照片，並附文「不玩惡作劇，只有發糖果。」首張照片顯示空軍一號從白宮上空飛過，川普與梅蘭妮亞站在大門口揮手；第二張照片則是兩人背影與大批民眾仰頭觀賞飛機划過天空。

川普總統(左)與第一夫人梅蘭妮亞(右)29日在華府白宮南草坪舉行的萬聖節活動中，...
川普總統(左)與第一夫人梅蘭妮亞(右)29日在華府白宮南草坪舉行的萬聖節活動中，向到場家庭致意並發放糖果。(歐新社)

川普夫婦當天在南草坪接待了約6000名民眾，並親自向孩子們發放巧克力棒。空軍弦樂團(Air Force Strolling Strings)也在現場演奏經典萬聖節曲目，節慶氣氛濃厚。

當樂團演奏電影「魔鬼剋星」(Ghostbusters)主題曲時，川普興之所至，現場開心地跳起舞來。川普通訊顧問馬丁(Margo Martin)隨後將這段舞蹈影片上傳至 Instagram。

白宮今年的萬聖節裝飾主題是「豐收之月」(Harvest Moon)，一輪巨型的月亮佈置在白宮南邊門廊上方，不同大小的南瓜，也放在門廊、台階及入口處，入口上方則有「2026萬聖節」字樣。

白宮今年的萬聖節裝飾在南邊門廊上方有「2026萬聖節」字樣。(歐新社)
白宮今年的萬聖節裝飾在南邊門廊上方有「2026萬聖節」字樣。(歐新社)

精華 FAQ

  • 活動在白宮南草坪舉行，川普夫婦接待約6000名民眾，包含前來討糖的孩童，以及軍人、執法人員、寄養與收養家庭，共同參與節慶活動。

  • 白宮特別安排空軍1號低空飛越助興，飛機掠過白宮上空時，川普與梅蘭妮亞在門口揮手，現場民眾也抬頭觀賞，氣氛瞬間被推到最高點。

  • 川普與梅蘭妮亞親自向孩子發放巧克力棒，還在樂團演奏《魔鬼剋星》主題曲時開心跳舞；白宮今年裝飾主題則是「豐收之月」。

萬聖節 白宮 梅蘭妮亞

上一則

幣安被駭／攻擊者透過10條區塊鏈 20分鐘盜巨款

下一則

萬聖節鬼故事 不只嚇人還凸顯冤屈往事

延伸閱讀

白宮萬聖節「空軍一號」低飛助興 川普夫婦親手發糖

白宮萬聖節「空軍一號」低飛助興 川普夫婦親手發糖
迎萬聖節 矽谷大亨家成重頭戲 今年逢周六排隊請早

迎萬聖節 矽谷大亨家成重頭戲 今年逢周六排隊請早
鬼屋、遊行 皇后區萬聖節氣氛濃

鬼屋、遊行 皇后區萬聖節氣氛濃
白宮新發言人找到了？ 川普造勢當眾大讚妮姬米娜有「漂亮的屁股」

白宮新發言人找到了？ 川普造勢當眾大讚妮姬米娜有「漂亮的屁股」

熱門新聞

研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

2026-10-29 14:37
柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

2026-10-26 09:02
蘇姿丰26日在上X上貼出與F1賽車合照。翻攝自蘇姿丰X平台（@LisaSu）

蘇姿丰現身F1 曾被記者錯當路人甲問：會說英文嗎？

2026-10-27 17:38
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
倫敦一處超市民眾正在採購食物。(路透)

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

2026-10-28 04:03
聯合航空（United Airlines）。（路透）

聯航飛新州驚傳劫機…乘客傳恐怖簡訊 150人班機急返航

2026-10-26 14:19

超人氣

更多 >
華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」
與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底
10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點
最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院
南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外