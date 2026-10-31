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AI燒錢疑慮 英特爾暴跌29% 科技股市值蒸發逾1兆元

編譯彭馨儀／綜合報導
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擔憂AI泡沫，美股30日全面重挫，圖為股票交易員討論走勢。(路透)
擔憂AI泡沫，美股30日全面重挫，圖為股票交易員討論走勢。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

AI資本支出回報前景引發市場疑慮，美股科技股重挫，英特爾暴跌29%，半導體與雲端概念股也同步下跌。

30日美股重挫，科技股暴跌，市值蒸發超過1兆元。史坦普500指數(S&P 500)下跌1.8%，那斯達克100指數(Nasdaq 100)創下6月以來最大單日跌幅。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，那斯達克100指數午後交易下跌3.4%。本次拋售潮使那斯達克100指數逼近所謂的「修正區間」(Correction territory)，即較先前歷史高點下跌10%或更多。史坦普500指數亦重挫1.8%，其中科技板塊表現最差，跌幅超過4.2%。

英特爾暴跌29% 1980年代以來最大單日跌幅

擔憂AI泡沫，美股30日全面重挫，圖為晶片巨頭英特爾股價劇挫。(路透)
擔憂AI泡沫，美股30日全面重挫，圖為晶片巨頭英特爾股價劇挫。(路透)

隨著市值數兆元的科技巨頭斥資數千億元建造人工智慧(AI)數據中心，投資人正尋求更明確的訊號，以證明這些龐大支出確實能帶來對等回報。這些疑慮衝擊了當天表現最差的股票之一英特爾(Intel)，股價暴跌29%，創下自1980年代有紀錄以來的最大單日跌幅。

其他同業也紛紛跟跌。晟碟(SanDisk)暴跌13%，晶片巨頭超微(AMD)、安謀(ARM Holdings)、高通(Qualcomm)與邁威爾(Marvell)跌幅均在10%左右。費城半導體指數(Philadelphia Semiconductor Index)下挫7.2%，追蹤記憶體與儲存產業的指數型股票基金(DRAM ETF)重挫7%。新興雲端Neocloud遭到拋售，Nebius與CoreWeave跌幅均超過10%。追蹤3000多家上市公司的那斯達克綜合指數(Nasdaq Composite)則下跌2.8%。

這波跌勢的種子早在29日即已埋下。亞馬遜(Amazon)公布上季AI領域支出加速，但核心線上購物業務成長放緩。執行長賈西(Andy Jassy)表示，預計2026年資本支出約為2200億元，大部分用於亞馬遜網路服務(AWS)，2027年支出將更為顯著。儘管亞馬遜股價29日盤後一度重挫10%，30日收盤跌幅收窄至1.4%。然而，谷歌(Google)母公司Alphabet29日市值蒸發約5000億元，創下該公司史上最慘痛的一天，30日股價再跌1.4%。

英特爾警告第4季利潤與銷售將低於預期。儘管近期受惠於管理層改革及美國政府入股成為最大股東，使政府持股價值成長280%，但供應鏈困境仍重創表現。花旗集團(Citigroup)分析師形容其財報為「進兩步，退一步」。英特爾執行長陳立武(Lip-Bu Tan)坦言，公司面臨製造短缺、記憶體吃緊及個人電腦(PC)需求疲軟等挑戰。

精華 FAQ

  • 市場焦點集中在AI數據中心與雲端基建的巨額支出是否能帶來相對回報，投資人對「燒錢」速度與獲利轉化能力產生明顯疑慮，進而引發科技股全面拋售。

  • 英特爾不僅警告第4季利潤與銷售將低於預期，還面臨製造短缺、記憶體吃緊與PC需求疲軟等問題，財報表現與前景同步失色，導致股價暴跌29%。

  • 除了英特爾外，晟碟、AMD、ARM、高通與邁威爾等晶片股都明顯下挫，費城半導體指數跌7.2%，那斯達克100與那斯達克綜合指數也同步走弱。

英特爾 史坦普500 那斯達克

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