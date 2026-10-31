俄勒岡直升機空中相撞墜毀3死 公路封閉

俄勒岡州麥克明維爾29日發生直升機空中相撞事故，兩架機上共三人全數遇難，殘骸墜落當地機場附近的田野裡。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 俄勒岡州麥克明維爾附近兩架直升機空中相撞墜毀，機上3人全數死亡，周邊公路封閉；美國聯邦與運安單位已展開調查。

俄勒岡州29日發生嚴重空中相撞事故。美聯社報導，兩架直升機在波特蘭(Portland)西南方約40哩的麥克明維爾(McMinnville)附近空中相撞墜毀，兩架機上共三人全數遇難，當地主要高速公路被迫關閉，現場交通一度陷入癱瘓。

亞姆希爾郡(Yamhill County)警長艾略特(Sam Elliott)在記者會上公布現場照片顯示，一架綠色直升機翻覆在田野中，另一架紅色直升機則嚴重毀損、殘骸散落一地。

艾略特說明，救援人員於下午2時15分左右接獲通報，事故地點位於拉法葉公路(Lafayette Highway)與東南斯特林頓路(Southeast Stringtown Road)交會處附近、緊鄰233號公路(Highway 233)的廣闊農田中。截至29日晚間，警消與調查人員仍全力在現場進行善後與復原工作。

警長辦公室表示，涉事機型分別為一架1995年產的羅賓遜R22(Robinson R22)輕型直升機，以及一架2018年產的空中巴士AS350B3直升機。

R22上共有兩人，分別為來自德州22歲女性飛行教練阿斯博(Maddie Aasbo)，以及一名來自英國的飛行學員；而AS350B3上則僅有來自紐伯格市(Newberg)的38歲飛行員斯特迪文特(Tyler Sturdevant)。三人在強烈撞擊後均當場不治，英國籍學員的具體姓名因需先通知其近親而暫未公布。

羅賓遜R22直升機隸屬於位於麥克明維爾機場的傑瑞·特林布爾直升機飛行學校(Jerry Trimble Helicopters)。校方在社群媒體發表聲明表達最深切的哀悼，並指出去年才發文慶祝阿斯博成為新晉私人飛行員並展開儀表訓練。

事故發生後，現場周邊道路維持封閉狀態。俄勒岡州交通廳(Department of Transportation)特別呼籲駕駛人避開該區域並選擇替代路線。

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)與國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)已接手主導整起事故的原因調查。