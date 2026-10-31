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期中選舉投票日 暴風雨將襲激戰州恐影響投票率

編譯陳韻涵／綜合報導
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氣象預報指出，11月3日投票日當天，選情最激烈的德州、堪薩斯和愛阿華等搖擺州將遭...
氣象預報指出，11月3日投票日當天，選情最激烈的德州、堪薩斯和愛阿華等搖擺州將遭遇惡劣天氣，可能直接影響選民的投票意願。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

11月3日期中選舉投票日，美中部將遭強風暴雨侵襲，德州、堪薩斯等激戰州恐受影響，天候變數可能左右投票率與選情。

11月3日期中選舉投票日當天，中部地區預料將遭遇一波強風暴雨，受影響最大的區域，剛好涵蓋選情最激烈的德州、堪薩斯和愛阿華。各界高度關注搖擺州的投票率，惡劣天氣可能直接影響選民的投票意願。

國家廣播公司(NBC)報導，氣象預報指出，下周二將有一條雷雨帶自德州延伸至密蘇里，愛阿華等州，中西部上半部地區將出現陰雨天氣，堪薩斯等平原州則會有強風吹襲。

國家氣象局(NWS)預報中心預報員歐拉維克(Bob Oravec)說：「選舉日當天，美中可能是風雨情況最活躍的地區。天氣可能會影響投票結果，這取決於選民對候選人的支持熱情。」

歐拉維克指出，11月3日上午的預測模型顯示，雷雨將侵襲德州中北部，可能出現「強風、大顆冰雹，甚至龍捲風」等常見的惡劣天象。

德州中北部是德州聯邦參員席次的關鍵戰場，民主黨籍州眾議會議員塔拉里科(James Talarico)將對決共和黨籍州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)。 

目前距離11月3日還有六天，但歐拉維克表示，氣象局相當肯定會有一個風暴系統11月1日橫掃西岸，並於3日抵達中部各州。他說：「我們的數值模型一向能夠準確預測風暴系統。」

歐拉維克補充說明，雷雨帶的個別時間點將在未來幾天調整，但風暴由西向東移動的走向大致底定。

除了德州外，中部其他地區也面臨風險；天氣預報中心預測，堪薩斯、科羅拉多和內布拉斯加等平原州將出現強風。

堪薩斯州古德蘭(Goodland)國家氣象局預報員亞歷山大(Clint Alexander)說：「我們預期持續風速將落在每小時約20哩至30哩，陣風可能突破40哩，甚至可能超過50哩。」

亞歷山大表示，強風可能影響交通，包括貫穿堪薩斯州東西向的主要幹道70號州際公路，但預報仍有變數。

堪薩斯州此次意外成為聯邦參院選戰的激烈戰場，民調顯示，尋求連任的共和黨參議員馬歇爾(Roger Marshall)與民主黨挑戰者漢密爾頓(Adam Hamilton)的支持度難分軒輊。

精華 FAQ

  • 報導指出，中部地區將遇到一波強風暴雨，受影響最大的範圍涵蓋德州、堪薩斯和愛阿華等選情激烈州，整體投票環境可能因此變差。

  • 氣象單位預估，風暴系統會在11月1日先橫掃西岸，並於11月3日抵達中部各州；德州中北部恐有強風、大冰雹，甚至龍捲風，堪薩斯等平原州也會有強風。

  • 專家認為，風雨可能削弱選民出門投票的意願，進而影響投票率；在德州與堪薩斯等競爭激烈的州，些微的出席變化都可能左右候選人的勝負。

投票 期中選舉 德州

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