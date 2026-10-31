蓄意開車衝撞無證客致骨折 德州ICE探員被起訴

在德州休士頓遭ICE駕車衝撞的墨西哥籍工人帕拉·赫南德茲的家人指控ICE探員蓄意殺人 ，赫南德茲雙腿嚴重骨折，目前在拘留中心接受治療。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 德州休士頓一名ICE探員被控在追捕過程中故意開車衝撞墨西哥籍工人，導致對方腿部嚴重骨折，已遭大陪審團起訴，雙方並就影片證據與執法正當性激烈交鋒。

移民暨海關執法局(ICE )探員莫拉萊斯(Mario Alberto Morales)被控在德州休士頓 駕車故意衝撞墨西哥籍工人帕拉·赫南德茲(Miguel Parra Hernandez)導致腿部嚴重骨折，大陪審團以使用致命武器嚴重攻擊罪名起訴該名探員。

德州哈里斯郡(Harris County)地區檢察官辦公室指出，莫拉萊斯10日駕駛警用休旅車在停車場追捕過程中，撞倒並碾壓48歲的赫南德茲；檢察官提爾(Sean Teare)30日在記者會上宣布已二級重罪起訴莫拉萊斯，並表示赫南德茲目前仍在聯邦拘留中心接受治療。

記者會上播放執法記錄器所拍攝的衝突影片以及莫拉萊斯撥打911報警的錄音。

ICE聲稱赫南德茲跑到車輛前方，但提爾表示，該項說法與影片矛盾，影片證據確鑿。

33歲的莫拉萊斯是少數因執行川普總統打擊移民政策而面臨刑事指控的聯邦官員之一；另有其他事件也被調查，包括今夏休士頓一名ICE探員開槍致死事件。

莫拉萊斯的律師林登穆斯(David Lindenmuth)辯稱當事人未犯罪，並指責提爾起訴莫拉萊斯別有政治目的；他說，莫拉萊斯一生致力公共服務，如今只因一件意外就對他起訴，地區檢察官辦公室和檢察官本人都是憑空捏造罪名。

ICE聲稱，地方官員無權調查聯邦執法人員執行公務時的行為，又說指控ICE蓄意撞擊赫南德茲的說法魯莽不實。

提爾指稱，影片明顯與ICE說法矛盾。監視畫面顯示，一輛Jeep Cherokee高速越過中央分隔島，朝著逃跑的赫南德茲追去，記者會上播放莫拉萊斯的執法紀錄顯示他一邊開車一邊談論追捕某人。

影片顯示，莫拉萊斯後來下車察看赫南德茲，當時他倒在地上，摀著腿痛苦喊叫。執法紀錄影帶中可聽到莫拉萊斯對著某人說：「他被車撞了，兄弟。」又說，「我開車過來時撞到他了。」

提爾稱，赫南德茲在哈里斯郡居住30多年，沒有被驅逐出境過、也無犯罪紀錄。