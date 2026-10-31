法官處理遣返案 最高院允川普政府設限

圖為曼哈頓移民法庭走廊上，伺機等待逮捕無證移民的移民執法官員。最高法院27日決定讓川普政府繼續限制拜登政府時代確立的移民法庭「行政性結案」政策。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 最高法院駁回上訴，讓川普政府得以限制拜登時期確立的行政性結案政策，影響移民法官暫緩處理驅逐案件的權限。

最高法院27日駁回了一項上訴請求，讓川普 政府得以繼續限制一項由拜登 政府2024年制定法規確立的「行政性結案」(administrative closure)政策；該政策允許移民 法官行使自由裁量權，每年暫時終結數以千計的驅逐出境案件。

批評者稱這項「行政性結案」程序為「變相大赦」。但移民權益倡議人士主張，這種做法既能減輕移民法院法官不堪重負的壓力，也讓犯罪受害者或被忽視的未成年人等類別的移民，在有充分理由前提下留在美國，免於經歷驅逐程序。

政府統計數據顯示，「行政性結案」以不同形式存在了數十年；自1990年以來，已有約36萬名移民透過「行政性結案」解決案件。這些案件雖被「結案」，但並未被「撤銷」，因此未來仍有可能重啟。

華盛頓郵報報導，川普第一任期內即曾試圖禁止法官使用「行政性結案」手段，拜登政府則在2024年透過法規確立該政策及程序。去年川普重返執政後，其政府宣布不再為該項拜登時期政策辯護。位於德州的一家聯邦法院6月對該規定提出法律挑戰；司法部與德州在幾小時內，即就廢除該規定達成協議；法官隨後發布永久禁令，不讓「行政性結案」政策繼續實施。

8月初，擁有大量移民人口的馬里蘭州巴爾的摩市、俄亥俄州哥倫布市(Columbus)和康乃狄克州紐黑文市(New Haven)以及為移民提供法律服務的「拉紮法律中心」(Centro Legal de la Raza)移民權益組織，試圖共同捍衛該拜登時期規定並推翻上述裁決；結果法院駁回其介入請求；10月9日，挑戰方將此案上訴至最高法院。

在案件相關法律文件全部提交完畢四天之後，最高法院大法官27日駁回該上訴請求，但沒有說明他們拒絕這三個城市以及移民權益組織上訴的理由；該裁決意見也沒有署名。