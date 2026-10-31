改建高球場、建拱門 2聯邦法官調查

川普政府宣布將於11月15日起關閉華府波多馬克公共高爾夫球場，但工人早已開始移除球場周遭的樹木。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普兩項華府建設計畫同遭聯邦法官關注，一案查高球場翻修是否誤導法庭，另一案則質疑紀念拱門的資金、批准程序與國安理由。

川普 總統翻新華府 歷史悠久的公共高爾夫球場、另在阿靈頓國家公墓與林肯 紀念堂之間建造一座250呎高的「紀念拱門」，30日分別成為兩位聯邦法官的關注焦點。前項華府高爾夫球場訟案，法官決定對川普政府官員曾否就該案誤導法庭，展開調查；後一華府「拱門」訟案，法官質疑興建資金來源及為何川普政府聲稱若暫停施工，可能引發國家安全問題？

聯邦法官雷耶斯(Ana Reyes)30日在聽證中表示，她將啟動調查，查明在涉及川普計畫翻新華府「東波托馬克高爾夫球場」(East Potomac Golf Links)訴訟過程中，川普政府官員及律師是否誤導法庭、違反職業道德準則。

雷耶斯將親自負責該審查工作，並由中立仲裁人提供協助。審查問題包括：司法部律師在10月初工人開始砍伐球場內數百棵樹木的幾小時前，才將砍伐計畫告知法庭，是否存在「惡意」隱瞞或誤導。

雷耶斯另一調查重點是：內政部官員和司法部律師曾多次表示該球場尚無最終確定的改造計畫，等到川普18日於社媒發文宣布內政部「已制定計畫，將建造一座世界級的錦標賽級高爾夫球場」、「新球場施工訂11月15日啟動，屆時將關閉東波托馬克公園」，司法部這才趕在28日向法庭表示，川普政府計畫11月15日前關閉整個東波托馬克公園。

有關「拱門」訟案，聯邦法官楚特坎(Tanya Chutkan)30日聽取兩造辯論。代表原告三名越戰老兵及一名歷史學家的律師們主張，該項目推進過於倉促，且缺乏國會必要批准，要求法官下令阻止。

司法部律師斯坦德(Robert Stander)請求法官駁回阻止施工動議，支持政府提出的撤案請求。他稱「拱門」是白宮「高度優先項目」，建議原告在施工開始後再重提動議。

楚特坎要求史坦德交代拱門計畫資金來源，對於允許該項目動工持懷疑態度；她並質疑如果項目暫時推延，「除了行政當局想要『驚艷』華府之外」，政府究竟會面臨什麼損害？

楚特坎還就川普政府甫於28日提交文件聲稱，該拱門具有「國家安全」理由一事，要求史坦德進一步說明。楚特坎還曾問道：「這座拱門難道是為了防止暗殺總統企圖而設計？」「而且它要到三年後才能完工。」

川普政府一再聲稱，若停止興建250呎高的川普拱門，將影響國家安全。圖為川普拱門的模型。(路透)