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波士頓聯邦地方法院法官：白卡受益人 不必證明體弱無法工作

編譯陳韻涵／綜合報導
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白卡受益人想取得工作要求豁免，不必證明自己病情嚴重影響工作能力，就能取得「身體虛...
白卡受益人想取得工作要求豁免，不必證明自己病情嚴重影響工作能力，就能取得「身體虛弱」豁免資格。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

波士頓聯邦法官裁定，白卡慢性病患者可免於證明病情嚴重影響工作能力，讓更多人較易取得豁免，但白卡工作要求本身仍未被推翻。

波士頓聯邦地方法院法官斯登(Richard Stearns)29日裁定，享用聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的慢性病病患，不用受到川普政府新增工作規定的約束，不必證明自己的病情嚴重影響工作能力，就能取得「身體虛弱」(medically frail)豁免資格。

美聯社報導，25個州與華盛頓特區組成的聯盟6月間控告川普政府，挑戰聯邦醫療服務中心(CMS)根據川普政府去年「又大又美法」(One Big Beautiful Bill Act，簡稱大又美)發布的新指引。

自明年元旦起，聯邦要求19歲至64歲的白卡受益人必須證明每月工作或從事社區服務至少80小時，在學者至少要有一半時間在學；身體虛弱或參加成癮治療計畫者等符合豁免規定者，則可獲得豁免限制。

依照大又美法規定，「身體虛弱」的定義涵蓋失明或身障、濫用藥物障礙(substance use disorder)或失能性精神疾病、嚴重損害日常活動能力的特定障礙者，以及患有嚴重或複雜病症者。

不過，CMS的規定還要求這些人必須證明其病況「嚴重損害」執行工作規定的能力。

原告主張，這項嚴格的規定會讓符合資格的對象無法取得醫療照護，也超出法律規範。

斯登在16頁的裁決書中寫道，「各州已證明他們將面臨無法彌補的損害，更改資格審核系統將造成昂貴且費時的負擔。」

然而，這項裁決雖然讓部分符合病況條件的白卡受益人更容易取得工作要求豁免，卻並未判定工作要求本身違法。

馬里蘭大學(University of Maryland)希爾托普研究所(Hilltop Institute)專精白卡研究的經濟學者亨德森(Morgan Henderson)指出，這項裁決可能會讓「原本因病況未達『嚴重』標準而失去保險的人」，得以保住保險。

另外，斯登支持聯邦另兩項關於各州如何查證身體虛弱的限制，包括規定各州必須拒絕診斷時間逾一年的病情證明，以及允許各州在每一段連續投保期間內，只接受一次自我聲明。

精華 FAQ

  • 法院放寬的是「身體虛弱」豁免的認定門檻，白卡慢性病患者不必再證明病情已嚴重影響工作能力，就可申請豁免工作要求。

  • 新規定要求19歲至64歲的白卡受益人，每月必須工作或從事社區服務至少80小時；在學者則至少要有一半時間在學，符合條件者可獲豁免。

  • 對各州而言，法院認為修改資格審核系統會造成昂貴且費時的負擔；對受益人而言，部分原本因未達嚴重標準而可能失去保險的人，將更容易保住醫療保障。

波士頓 白卡 Medicaid

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