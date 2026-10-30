養老院護士短缺 政府砸錢留人找人 提供萬元津貼…
美國CMS推出「養老院護士計畫」，投入2.75億元招募並留住護理人力，為符合條件者提供1萬元津貼及最高4萬元學貸補助，鎖定農村與勞力短缺地區。
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美國CMS推出「養老院護士計畫」，投入2.75億元招募並留住護理人力，為符合條件者提供1萬元津貼及最高4萬元學貸補助，鎖定農村與勞力短缺地區。
有鑑於養老院護士嚴重短缺，聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services，CMS)宣布新的全國計畫，將撥款2.75億元，護理專科學生和註冊護士只要符合條件並承諾在農村或勞動力短缺地區的養老院服務三年，就有機會獲得1萬元津貼、以及由政府代還最多4萬元學貸。
「養老院護士計畫」(Nurses for Nursing Homes)希望為在養老院服務的註冊護士和護理專業學生提供資源； 資金來自CMS和各州向養老院收取的民事罰款，CMS承諾投入1億元，各州至少投入1.75億元，將嘉惠全美4000多名護士。
衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)表示，新計畫將招募並留住數千名護士，針對農村和高需求社區擴大護理服務，並開闢新途徑朝長期護理職業生涯邁進。
CMS主任奧茲(Dr. Mehmet Oz)表示，政府透過「養老院護士計畫」提供學貸償還，不僅為護士和護理專業學生減輕經濟負擔，也讓養老院有更優質的護理。
全美50州和哥倫比亞特區都參與計畫，所有農村養老機構、以及勞力短缺較嚴重地區的機構都適用。
「養老院護士計畫」的錄取條件如下：
•開始工作時須持有效註冊護士(RN)或執照護士(LPN/LVN)執照。
•在合格養老院每周工作至少30小時。
•有合格學貸債務，如果沒有學貸債務，須在過去兩年內畢業才可獲津貼。
•開設申請帳戶並開始申請前至少60天未在養老院工作過，不過計畫剛開始實施的90天內(2026年10月26日至 2027年1月24日)，2026年7月28日至10月25日期間開始在符合條件養老院工作的註冊護士和執照護士不在此限。
•承諾在聯邦醫療保險 (Medicare)、醫療補助計畫 (Medicaid) 或雙重認證的合格長期照護機構服務三年。
詳情可上網https://nursesfornursinghomes.cms.gov/查看。
主要是回應全美養老院護士嚴重短缺的困境，透過津貼、學貸代償與職涯誘因，吸引註冊護士與護理學生投入長期照護，特別補強農村和人力不足地區。 符合條件者若承諾在指定養老機構服務3年，可獲1萬元津貼，並由政府代還最多4萬元學貸；若沒有學貸，則須為近2年內畢業者才可領取津貼。 申請者開始工作時須持有效RN或LPN/LVN執照，每周至少工作30小時，且在申請前60天內未任職養老院；並須服務於Medicare、Medicaid或雙重認證機構3年。
精華 FAQ
主要是回應全美養老院護士嚴重短缺的困境，透過津貼、學貸代償與職涯誘因，吸引註冊護士與護理學生投入長期照護，特別補強農村和人力不足地區。
符合條件者若承諾在指定養老機構服務3年，可獲1萬元津貼，並由政府代還最多4萬元學貸；若沒有學貸，則須為近2年內畢業者才可領取津貼。
申請者開始工作時須持有效RN或LPN/LVN執照，每周至少工作30小時，且在申請前60天內未任職養老院；並須服務於Medicare、Medicaid或雙重認證機構3年。
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