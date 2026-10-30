養老院護士短缺 政府砸錢留人找人 提供萬元津貼…

圖為紐約一處養老院。因養老院護士嚴重短缺，聯邦推出新計畫，為在養老院服務的註冊護士和護理專業學生提供資源。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國CMS推出「養老院護士計畫」，投入2.75億元招募並留住護理人力，為符合條件者提供1萬元津貼及最高4萬元學貸補助，鎖定農村與勞力短缺地區。

有鑑於養老院 護士嚴重短缺，聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services，CMS)宣布新的全國計畫，將撥款2.75億元，護理專科學生和註冊護士只要符合條件並承諾在農村或勞動力 短缺地區的養老院服務三年，就有機會獲得1萬元津貼、以及由政府代還最多4萬元學貸 。

「養老院護士計畫」(Nurses for Nursing Homes)希望為在養老院服務的註冊護士和護理專業學生提供資源； 資金來自CMS和各州向養老院收取的民事罰款，CMS承諾投入1億元，各州至少投入1.75億元，將嘉惠全美4000多名護士。

衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)表示，新計畫將招募並留住數千名護士，針對農村和高需求社區擴大護理服務，並開闢新途徑朝長期護理職業生涯邁進。

CMS主任奧茲(Dr. Mehmet Oz)表示，政府透過「養老院護士計畫」提供學貸償還，不僅為護士和護理專業學生減輕經濟負擔，也讓養老院有更優質的護理。

全美50州和哥倫比亞特區都參與計畫，所有農村養老機構、以及勞力短缺較嚴重地區的機構都適用。

「養老院護士計畫」的錄取條件如下：

•開始工作時須持有效註冊護士(RN)或執照護士(LPN/LVN)執照。

•在合格養老院每周工作至少30小時。

•有合格學貸債務，如果沒有學貸債務，須在過去兩年內畢業才可獲津貼。

•開設申請帳戶並開始申請前至少60天未在養老院工作過，不過計畫剛開始實施的90天內(2026年10月26日至 2027年1月24日)，2026年7月28日至10月25日期間開始在符合條件養老院工作的註冊護士和執照護士不在此限。

•承諾在聯邦醫療保險 (Medicare)、醫療補助計畫 (Medicaid) 或雙重認證的合格長期照護機構服務三年。

詳情可上網https://nursesfornursinghomes.cms.gov/查看。