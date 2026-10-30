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華府高球場11月15日關閉改建 涉及公地、環保爭議 面臨聯邦訴訟

特派員黃惠玲／綜合報導
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府東波多馬克公園高爾夫球場正進行樹木移除作業，一名高爾夫球友仍在場上揮桿擊球。(...
府東波多馬克公園高爾夫球場正進行樹木移除作業，一名高爾夫球友仍在場上揮桿擊球。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府確認東波多馬克高球場11月15日關閉改建，但因涉及公地、環境與程序爭議遭到訴訟，法院已先行禁砍樹並要求官員出庭說明。

川普政府28日晚間向聯邦法院提交文件，確認川普總統先前宣布的華府東波多馬克高爾夫球場(East Potomac Golf Course)改建及關閉計畫屬實。國家公園管理局(NPS)將於11月15日關閉球場及東波多馬克公園部分區域，進行大型整建工程。不過，由於計畫涉及砍伐樹木、公共土地使用及環境保護爭議，目前正面臨聯邦訴訟。

司法部提交的文件指出，國家公園管理局將於10月30日向國家首都規畫委員會(National Capital Planning Commission)提交由知名高爾夫球場設計師法齊奧(Tom Fazio)規畫的設計圖，目標是打造足以舉辦美國公開賽(U.S. Open)等重大賽事的世界級錦標賽球場。委員會預定12月3日審議。

依照川普指示，11月15日起將關閉Buckeye Drive以南的東波多馬克公園區域，包括高爾夫球場。川普先前表示，工程預計歷時15個月。

不過，華府保存聯盟(DC Preservation League)及兩名高爾夫球友已提起訴訟，質疑政府在未完成必要程序前推動工程，恐造成不可逆轉的環境損害。反對者也擔心，改建後的球場收費可能大幅提高，使一般民眾難以負擔，並影響公園其他公共用途。

聯邦地區法官雷耶斯(Ana Reyes)26日發布初步禁令，暫時禁止政府在球場進一步砍伐或損害樹木。訴訟期間，政府若要對球場地形或設施進行不可逆轉的改動，必須提前10天書面通知。

法院介入的重要原因之一，是川普公開宣布的工程計畫，與國家公園管理局、內政部及司法部官員先前在法庭上的證詞出現矛盾。多名官員曾表示，不知道川普所宣布的具體計畫。

雷耶斯因此要求司法部說明，政府是否確實計畫於11月15日前後關閉球場，並命令司法部副部長級官員伍德沃德(Stanley Woodward Jr.)及熟悉案件的內政部法律官員30日出庭說明。

川普28日晚間在Truth Social發文，批評現有球場危險、破舊且環境惡劣，強調整建將讓長期使用球場的當地球友受益，並指責法官阻礙改善工程。

這項球場改建案是川普重塑華府地標計畫的一部分。其他工程還包括白宮大型宴會廳、紀念拱門，以及在西波多馬克公園興建「美國英雄國家花園」。

其中，預定設於紀念圓環(Memorial Circle)的大型拱門也面臨法律挑戰。聯邦法官楚特坎(Tanya Chutkan)將於30日舉行聽證，審理是否暫停工程。

維吉尼亞州阿靈頓郡議會本月亦提起訴訟，成為首個正式透過司法途徑反對川普紀念拱門計畫的地方政府機構。

精華 FAQ

  • 司法部文件確認，國家公園管理局將於11月15日關閉東波多馬克高球場及部分公園區域，展開大型整建工程，川普先前也稱工期約15個月。

  • 反對者認為政府未完成必要程序就推動工程，恐造成不可逆轉的環境損害，且涉及砍樹、公共土地使用與收費可能升高等爭議，因此提告並獲初步禁令。

  • 國家公園管理局將於10月30日提交法齊奧設計圖，12月3日送委員會審議；同時川普其他地標案也遭挑戰，包括紀念拱門，30日將另有聽證。

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