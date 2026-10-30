美國使用的電子裝置 禁止在中國實驗室測試 後年底生效

圖為一處電子產品測試實驗室。聯邦通訊委員會決定，禁止所有中國實驗室為供美國市場使用的電子設備，包括智慧手機、相機及電腦進行測試。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國FCC決議禁止中國實驗室為美國市場電子產品進行測試，禁令將於2028年12月生效，並指此舉是為防範國安風險、推動本地檢測能力。

聯邦通訊委員會(FCC)29日投票 決定，禁止所有中國實驗室為供美國市場使用的電子設備，包括智慧手機、相機及電腦進行測試，禁令將於2028年12月生效。

路透報導，FCC新決定的理據，是禁止未給予美國測試實驗室對等待遇的國家(包括中國)，設立檢測實驗室及認證機構。

FCC去年已禁止由中國政府擁有或控制的實驗室，對美國電子產品展開測試，數十間實驗室因此被禁，這次決定無疑進一步擴大限制範圍，是華府 在技術及設備方面，針對北京的最新措施。

FCC主席卡爾 (Brendan Carr) 表示，這項決定符合川普總統有關美國在與外國交往時，必須取得平衡及公平的努力，未與美國簽署「互相認認協議」或「互惠貿易協定」的經濟體，禁止設立檢測實驗室及認證機構。

他指出，截至2025年，在美國使用的電子產品僅有4%是在國境內的實驗室測試，高達82%則是在中國的實驗室測試，但中國與美國並沒有相關協議。FCC 將這些實驗室稱為「不良實驗室」(bad labs)。

卡爾又說，「這些實驗室是美國通訊基礎設施的關鍵入口，它們所獲得的特權地位，讓它們能夠獲取有關電子產品的敏感及機密信息，往往在產品上市前幾個月就能獲得這些信息。」

他更認為這些實驗室，可能「讓不安全的設備流入美國市場，擾亂通訊網絡，甚至竊取知識產權。」。

為了讓更多電子產品在美國測試，FCC也簡化了在美國實驗室，或不構成國安風險的其他國家實驗室的測試流程。

最新禁令將於2028年12月生效，目的是給美國本地實驗室，有兩年多時間來擴大檢測能量。

中國駐華盛頓大使館尚未對FCC的決定置評。

FCC對中國企業及機構的限制持續升級，去年12月禁止所有中國製新款無人機、新款消費級路由器進口；今年6月禁止從華為及中興通訊等公司進口設備；7月時又禁止存有國家安全風險的硬體設備在美國銷售。