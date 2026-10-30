雜貨外送平台龍頭 DoorDash豪砸170億元收購Instacart

外送平台龍頭DoorDash執行長徐迅。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： DoorDash宣布斥資170億元收購Instacart，試圖在雜貨配送領域與沃爾瑪、亞馬遜競爭，同時也反映其股價低迷下的成長壓力。

外送平台龍頭DoorDash 執行長徐迅(Tony Xu) 29日宣布將以170億元收購雜貨配送平台Instacart；這筆DoorDash成立13年來的最大交易，將讓該平台在雜貨配送領域占據關鍵地位，與沃爾瑪 (Walmart)和亞馬遜(Amazon )分庭抗禮。華爾街日報回顧了十餘年前徐迅如何萌生創辦外帶配送公司想法，又如何透過獨家策略帶領DoorDash成為外送平台霸主。

十餘年前，徐迅仍是史丹福大學就讀企管碩士(MBA)時，造訪加州灣區一家小型麵包店，店主說她手上積壓大量外賣訂單，因人手不足無法處理。徐迅憶道，「那一刻非常奇妙，當時我就說：『外賣配送不是什麼新鮮概念啊。』」

2012年，徐迅與創業夥伴推出外送配送服務平台PaloAltoDelivery.com，2013年在舊金山創立DoorDash，利用紅杉資本(Sequoia Capital)等創投機構資金，結合900萬名「配送員」(Dashers)組成龐大隊伍，帶領DoorDash超越Grubhub和Uber Eats等競爭對手；將公司打造成零工經濟配送領域領導者。

DoorDash的商業策略包括：與各類大小商家建立獨家合作關係、透過激勵措施留住客戶，一開始就將重點放在郊區市場。

公司透過各種優惠條件吸引餐廳加入平台，努力簽署獨家協議，只在DoorDash平台提供特定菜單；當業務逐步擴展到Cheesecake Factory等連鎖餐廳，獨家合作關係尤其關鍵。至於將配送重點放在郊區，而非競爭對手聚焦的城市中心，也是棋高一著；畢竟，城市餐廳和人口密集，物流配送卻也更複雜，停車更是問題；郊區居民則迫切希望能有更多餐飲選擇。

徐迅幼年隨父親自中國移居美國，見證父母為生活奔波；當時他父親在伊利諾大學攻讀工程學，曾在中國當醫生的母親則在大學城附近一家中餐館端盤子。徐迅曾說，他在母親工作的餐廳洗過碗，對餐飲業有切身體會。

2019年，DoorDash收購高端外送配送服務平台Caviar及多家物流公司；2020年2月申請上市，隔月，受新冠疫情影響，訂單量史無前例激增；12月上市，徐迅及其共同創辦人躋身億萬富翁行列；公司上市首日股價從102元飆升至每股182元。

DoorDash股價近期表現低迷，恐將成為2022年以來表現最糟的一年；若能與Instacart完成交易，有望實現成長，成為雜貨配送領域更具競爭力的參與者。