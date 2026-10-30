我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳防諜效應？矽谷AI公司教育員工別做「這些事」

自己煮飯不一定省錢 她揭5招省到伙食費又兼顧營養

雜貨外送平台龍頭 DoorDash豪砸170億元收購Instacart

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
外送平台龍頭DoorDash執行長徐迅。(路透)
外送平台龍頭DoorDash執行長徐迅。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

DoorDash宣布斥資170億元收購Instacart，試圖在雜貨配送領域與沃爾瑪、亞馬遜競爭，同時也反映其股價低迷下的成長壓力。

外送平台龍頭DoorDash執行長徐迅(Tony Xu) 29日宣布將以170億元收購雜貨配送平台Instacart；這筆DoorDash成立13年來的最大交易，將讓該平台在雜貨配送領域占據關鍵地位，與沃爾瑪(Walmart)和亞馬遜(Amazon)分庭抗禮。華爾街日報回顧了十餘年前徐迅如何萌生創辦外帶配送公司想法，又如何透過獨家策略帶領DoorDash成為外送平台霸主。

十餘年前，徐迅仍是史丹福大學就讀企管碩士(MBA)時，造訪加州灣區一家小型麵包店，店主說她手上積壓大量外賣訂單，因人手不足無法處理。徐迅憶道，「那一刻非常奇妙，當時我就說：『外賣配送不是什麼新鮮概念啊。』」

2012年，徐迅與創業夥伴推出外送配送服務平台PaloAltoDelivery.com，2013年在舊金山創立DoorDash，利用紅杉資本(Sequoia Capital)等創投機構資金，結合900萬名「配送員」(Dashers)組成龐大隊伍，帶領DoorDash超越Grubhub和Uber Eats等競爭對手；將公司打造成零工經濟配送領域領導者。

DoorDash的商業策略包括：與各類大小商家建立獨家合作關係、透過激勵措施留住客戶，一開始就將重點放在郊區市場。

公司透過各種優惠條件吸引餐廳加入平台，努力簽署獨家協議，只在DoorDash平台提供特定菜單；當業務逐步擴展到Cheesecake Factory等連鎖餐廳，獨家合作關係尤其關鍵。至於將配送重點放在郊區，而非競爭對手聚焦的城市中心，也是棋高一著；畢竟，城市餐廳和人口密集，物流配送卻也更複雜，停車更是問題；郊區居民則迫切希望能有更多餐飲選擇。

徐迅幼年隨父親自中國移居美國，見證父母為生活奔波；當時他父親在伊利諾大學攻讀工程學，曾在中國當醫生的母親則在大學城附近一家中餐館端盤子。徐迅曾說，他在母親工作的餐廳洗過碗，對餐飲業有切身體會。

2019年，DoorDash收購高端外送配送服務平台Caviar及多家物流公司；2020年2月申請上市，隔月，受新冠疫情影響，訂單量史無前例激增；12月上市，徐迅及其共同創辦人躋身億萬富翁行列；公司上市首日股價從102元飆升至每股182元。

DoorDash股價近期表現低迷，恐將成為2022年以來表現最糟的一年；若能與Instacart完成交易，有望實現成長，成為雜貨配送領域更具競爭力的參與者。

精華 FAQ

  • DoorDash將以170億元收購Instacart，這是公司成立13年來最大的一筆交易，目標是強化在雜貨配送市場的布局，並提升與大型零售與電商巨頭競爭的能力。

  • 徐迅透過獨家合作、客戶優惠與先攻郊區市場等策略擴張版圖，並結合大量Dashers配送網路，逐步超越Grubhub和Uber Eats，成為零工經濟配送領導者。

  • DoorDash近期股價表現低迷，可能成為2022年以來最差的一年；若能完成與Instacart的交易，將有助於開拓雜貨配送新成長動能，並提升市場競爭力。

DoorDash Amazon 沃爾瑪

上一則

美國使用的電子裝置 禁止在中國實驗室測試 後年底生效

下一則

11家保險公司 明年退出部分州歐記健保交易市場

延伸閱讀

擴展業務版圖 DoorDash洽談收購Instacart

擴展業務版圖 DoorDash洽談收購Instacart
好市多登DoorDash平台 11/1前滿百打8折

好市多登DoorDash平台 11/1前滿百打8折
In-N-Out黑市送餐加價百元 記者試購未收到還被拉黑

In-N-Out黑市送餐加價百元 記者試購未收到還被拉黑
Alphabet崩跌近13% 市值蒸發近5000億美元

Alphabet崩跌近13% 市值蒸發近5000億美元

熱門新聞

柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

2026-10-26 09:02
研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

2026-10-29 14:37
父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

2026-10-22 13:16
蘇姿丰26日在上X上貼出與F1賽車合照。翻攝自蘇姿丰X平台（@LisaSu）

蘇姿丰現身F1 曾被記者錯當路人甲問：會說英文嗎？

2026-10-27 17:38
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
倫敦一處超市民眾正在採購食物。(路透)

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

2026-10-28 04:03

超人氣

更多 >
茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外
巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應
黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕
CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮
從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了

從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了