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歐記健保明年出現新危機 11家保險公司將退出部分州市場

記者胡玉立／即時報導
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圖為2015年最高法院以6比3的投票結果維持歐記保有效，支持者後場外慶祝。近年來...
圖為2015年最高法院以6比3的投票結果維持歐記保有效，支持者後場外慶祝。近年來歐記健保面臨更多危機。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

歐記健保開放投保之際，保費上漲與保險公司退出同時發生，市場選擇縮減，可能加劇投保人轉換計畫與成本壓力。

俗稱「健保" rel="154409">歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，簡稱ACA)11月1日開始，接受大多數州的民眾登記投保2027年度醫療保險；但與此同時，歐記健保正面臨新危機：多達11家保險公司宣布，計畫明年退出部分州的歐記健保交易市場。

全國廣播公司(NBC)報導，在歐記健保開放註冊之際，除了保費可能上漲，可供選擇的保險公司也大幅減少。無黨派衛生政策研究機構凱瑟家庭基金會(KFF)分析，提供ACA保險計畫的保險公司明年平均上調約15%保費；這將是保費連續第二年出現兩位數成長。與此同時，已有11家保險公司宣布計畫明年退出部分州的ACA保險市場，另有六家保險公司宣布計畫新進入市場。

KFF旗下ACA項目負責人考克斯(Cynthia Cox)表示，退出市場的保險公司數量多於新進入市場的保險公司，這表示可供選擇的保險公司減少，更多人將不得不更換保險計畫。

其中，在11州提供「歐記健保」計畫的信諾保險(Cigna)公司，已宣布明年元旦全面退出；這項變動預計將影響全美約36.9萬名投保人。

德州保險經紀人霍格(Jennifer Chumbley Hogue)表示，醫療成本不斷上升，保險公司在這些市場的營利空間被壓縮；從消費者角度來看，無論是保險計畫退出市場、補貼發生變化、抑或醫療服務網絡出現調整，投保人都將持續面臨動盪。

匹茲堡大學衛生政策與管理學助理教授亞弗(Miranda Yaver)則指出，這些變化可能會削弱公眾對ACA的支持；隨著投保人數減少，留下的參保者面臨更高成本和更少選擇，「歐記健保」對消費者的吸引力可能下降；川普政府和共和黨人無需廢除，就可削弱「歐記健保」。

多家保險公司陸續宣布退出歐記健保市場，始於2025年底「加強抵稅」政策到期，ACA投保人數減少約300萬人；一些較健康的人轉而選擇保費更低但保障水平較差的保險，或乾脆不再買保險；選擇繼續留在原計畫的人群，往往健康需求更高，醫療費用也更高。

精華 FAQ

  • 因為11家保險公司宣布計畫退出部分州的ACA市場，同時保費預估平均上調約15%，使得可選方案變少、投保成本上升，市場穩定性也受到衝擊。

  • 根據KFF分析，已有11家保險公司宣布計畫明年退出部分州市場，另有6家宣布將新進入市場；但退出者多於新進者，整體選擇仍明顯縮減。

  • 信諾將於明年元旦全面退出11州ACA計畫，預計影響約36.9萬名投保人；此外，補貼變化與醫療成本上升，也可能讓更多人被迫更換保險計畫。

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