近2/3亞裔選民是歸化公民 比率居冠 亞裔移民影響增

芝城華埠102歲的黃超蓮(中)與伊州華裔眾議員馬靜儀(左)、芝11區區長李惠華(右)日前在華埠推動華人選民參與投票。(馬靜儀辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： Pew指出，亞裔合格選民約1250萬人，近2/3是歸化公民，顯示亞裔移民在美國選舉人口中的影響力持續上升。

期中選舉即將於下周二(11月3日)正式投票 ，丕優研究中心(Pew Research Center)27日公布最新分析指出，全美約有1250萬名亞裔 公民具有投票資格，其中約810萬人是在海外出生、後來歸化入籍的移民 ，占亞裔合格選民近三分之二，比率居全美各主要族裔之冠。

歸化公民合格選民倍增

根據丕優研究中心分析美國人口普查局資料，全美約有2500萬名歸化公民具有投票資格，占全國約2億5000萬名合格選民的一成，其中亞裔占32.3%，相當於每三名歸化公民合格選民，就有一名是亞裔。2000年至2024年間，全美歸化公民合格選民從約1200萬人增加至2519萬人，人數成長逾一倍，占全體合格選民的比率也從6.2%提高至10.3%。

中國出生選民120萬人

從出生國家來看，墨西哥占歸化公民合格選民的15%，居各國之首；其次為菲律賓6.4%、印度5.8%、中國4.8%及越南4.4%。以約2500萬人估算，中國出生的歸化公民合格選民約120萬人。

研究指出，這五個國家在2022年同樣名列前五，但菲律賓已超越印度及中國，成為美國歸化公民合格選民的第二大出生國。

按族裔分析，西語裔占歸化公民合格選民33.2%，亞裔占32.3%，白人占20.1%，非裔占10.7%。以亞裔占比估算，約有810萬名亞裔歸化公民具投票資格。

若從各族裔合格選民內部觀察，亞裔有高達64.7%是歸化公民，遠高於西語裔的約23.5%、非裔9.2%及白人3.3%。亞裔也是唯一以歸化公民為多數的主要族裔選民群體。

地區分布方面，加州約22%的合格選民為歸化公民，比例全美最高，其次為新澤西州19.8%、紐約州18.9%、佛羅里達州17.2%、夏威夷州15.6%及內華達州14.6%。伊利諾州比率約10.8%，略高於全國平均。

92%已居住至少11年

研究也發現，歸化公民合格選民普遍在美居住多年，其中約92%已居住至少11年，73%更已居住21年以上。

與美國出生的合格選民相比，歸化公民選民年齡較高，年齡中位數為54歲，高於本土出生選民的47歲。約39.8%具有大學學士以上學歷，也高於本土出生選民的34.1%。

家庭收入方面，歸化公民合格選民的家庭收入中位數約10萬5000元，高於本土出生選民的9萬4000元。

語言方面，約76%的歸化公民合格選民除了英語，還會使用至少一種其他語言，遠高於本土出生選民的10.2%。除西班牙語外，中文也是歸化公民選民最常使用的非英語語言之一。

不過，研究強調的是具備投票資格的人口規模，並不代表這些選民都已完成登記或會實際參與投票。歸化公民選民人數持續增加，反映美國選民組成日益多元，也凸顯亞裔移民在選舉人口結構中的分量。