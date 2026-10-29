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迷你版霸王龍化石 4730萬元賣出 拍價歷來第2高

編譯馬雯婷／綜合報導
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外形酷似迷你版霸王龍的一副恐龍化石，以4730萬元的驚人高價拍出。(美聯社)
外形酷似迷你版霸王龍的一副恐龍化石，以4730萬元的驚人高價拍出。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

蘇富比拍賣一具名為「喬迪」的納米暴龍化石，以4730萬元成交，成為史上第二高價恐龍化石，並因其身分近期獲科學界重新確認而更受矚目。

外形酷似迷你版霸王龍的一副恐龍化石，以驚人的高價拍出，如今躋身全球最昂貴的化石之列。

美聯社報導，蘇富比拍賣行(Sotheby's)表示，一具罕見的納米暴龍(Nanotyrannus)骨骼化石，27日在紐約市以4730萬元成交，由一名身分不明的買家得標。這種恐龍近期才被證實是霸王龍(Tyrannosaurus rex，簡稱T. rex)的遠親，而非尚未成年的霸王龍。蘇富比原先預估，這具化石的成交價約為600萬至900萬元，最終成交價遠超預期。

這具暱稱為「喬迪」(Jodi)的恐龍骨骼化石，以4730萬元的高價成為史上成交價第二高的恐龍化石。今年夏天，一具名為「格斯」(Gus)的霸王龍化石也在蘇富比拍賣會上以5010萬元成交，創下恐龍化石拍賣的最高紀錄。

蘇富比表示，這場現場拍賣歷時約12分鐘，得標者透過網路及電話競標，擊敗另外五名潛在買家。目前，這名新主人選擇保持匿名。

納米暴龍的體長約為成年霸王龍的一半，兩者曾在約6700萬年前的白堊紀時期共同生活。與霸王龍相比，納米暴龍的前肢相對較長，手爪也更大，牙齒則較為纖細，形狀宛如刀刃。

「喬迪」是目前已知僅有的三具納米暴龍骨骼化石之一。這具化石站立高度約9呎6吋，全長接近20呎，骨骼保存完整度約達70%。自本月稍早起，它便在蘇富比位於曼哈頓上城的總部展出。

這隻恐龍以發現者、蒙大拿州牧場主喬迪・皮爾森(Jodi Pierson)的名字命名。她於2019年在自己的牧場土地上發現這具化石。

蘇富比在聲明中特別感謝參與化石搜尋與挖掘工作的專業團隊。這支團隊尋找及挖掘「喬迪」的過程，曾於2020年在探索頻道(Discovery Channel)的紀錄片系列「恐龍獵人」(Dino Hunters)中播出。

數十年來，科學界一直對納米暴龍的身分存有爭議，無法確定它究竟是獨立的恐龍種類，還是尚未成年的霸王龍。

直到去年發表的一項研究，才進一步確認納米暴龍確實屬於獨立的恐龍屬，而非年幼的霸王龍。這項研究結果也讓「喬迪」的身分與價值受到更多關注。

精華 FAQ

  • 蘇富比表示，這具納米暴龍骨骼化石在紐約以4730萬元成交，由一名身分不明的買家得標，成交價也讓它躋身全球最昂貴的化石之列。

  • 喬迪是目前已知僅有的3具納米暴龍骨骼化石之一，保存完整度約70%，且去年研究已確認納米暴龍並非幼年霸王龍，而是獨立屬種。

  • 喬迪以4730萬元成為史上成交價第二高的恐龍化石，僅次於今年夏天以5010萬元拍出的霸王龍化石「格斯」，且遠超蘇富比原先估價。

紐約市 恐龍

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