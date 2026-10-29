燃料漲 環球三年「奧德賽號」郵輪受困柬埔寨 200名乘客被迫下船

正在環遊世界的美國豪華住宅型郵輪「奧德賽號」，因燃料成本暴增暫停營運，導致船上乘客意外受困柬埔寨。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 豪華住宅型郵輪「奧德賽號」因燃料成本暴增而暫停營運，受困柬埔寨西哈努克港，約200名乘客被迫下船，業者正協調住宿與後續資金方案。

主打「以海為家」、正在環遊世界的美國豪華住宅型郵輪 「奧德賽號」(Villa Vie Odyssey)，因郵輪公司以燃料成本「異常暴增」為由暫停營運，導致船上乘客意外受困柬埔寨 。

奧德賽號所屬業者Villa Vie Residences27日在聲明中表示，目前正「與住戶協調下船事宜，並尋找臨時居住安排」。目前，該船停泊在泰國 灣的柬埔寨西哈努克港，尚未確定離港日期。

彭博資訊報導，Villa Vie創辦人彼得森(Mikael Petterson)在電話訪問中表示，公司會負擔住宿及當地交通費用，但尚未提供乘客離開柬埔寨的旅費。目前，這艘載客量可達650人的郵輪停泊在柬埔寨，當公司被迫要求乘客下船時，船上約有200名住戶，多為美國人，另有156名工作人員。

總部在佛羅里達州的Villa Vie表示，自美伊戰爭以來，公司燃料成本已上漲逾300%，使得目前的營運模式面臨極端挑戰。過去每間船艙每月平均燃料成本約1800元，如今最高已飆升至8000元。

乘客不願接受公司提出的加價要求，不願額外付費負擔船隻離開柬埔寨所需的燃料成本。彼得森表示，公司目前提議，在燃料價格維持高檔期間，每月額外收取500元，此外還須支付燃料附加費。他並指出，公司每月營運成本已增加約50%，攀升至300萬元。

奧德賽號自2024年10月起便持續航行，從北愛爾蘭貝爾法斯特出發，展開一趟「不間斷」的環球航程長達三年，乘客則可選擇租用、購買船艙房間，或採租購方式取得船艙居住權。

根據宣傳手冊，若要購買船艙長久居住，價格從13萬元起跳，套房最高可達44萬元；每月另須支付2000至1萬元不等的費用。

奧德賽號今年曾停靠東加至澳洲等地的港口，原定2026年底在印度結束航程。

Villa Vie表示，自2月底伊朗戰爭爆發以來，船隻已試圖透過放慢航行速度、延長港口停留時間等方式降低燃料消耗，但這些措施仍不足以抵銷燃料成本的上漲。公司目前正評估重整及再資本化等方案，預期未來60天內進行。