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勞工及女權領袖 韋爾塔癌症在加州96歲辭世

記者胡玉立／綜合報導
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美國極具影響力的勞工領袖、女權主義者及民權運動偶像多洛雷斯·韋爾塔28日去世，享...
美國極具影響力的勞工領袖、女權主義者及民權運動偶像多洛雷斯·韋爾塔28日去世，享耆壽96歲。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國勞工與女權運動代表韋爾塔96歲辭世，她畢生投入農工權益、性別平等與移民權利，並以「Sí, se puede!」成為民權象徵。

美國極具影響力的勞工領袖、女權主義者及民權運動偶像多洛雷斯·韋爾塔(Dolores Huerta)，28日因癌症加州貝克斯菲市(Bakersfield)家中去世，享耆壽96歲。

美聯社報導，這位傳奇的勞工組織者透過行動倡議，改善了全國蔬果農場外籍農工的工作與生活條件，並促使多位美國總統採取更多措施推動性別平等和移民權利。

韋爾塔90多歲高齡時，依然活躍於抗議遊行中，鼓勵活動人士繼續為種族、貧困、LGBTQ+群體權益及女性權利等議題發聲。她在勞工運動中的領導地位，使她的名字成為美國乃至全球的民權代名詞。

韋爾塔1930年生於新墨西哥州，父親是礦工兼工會活動者，曾當選州議員。父母離異後，母親帶著韋爾塔和兄弟移居加州。在由墨西哥裔、菲律賓裔、非裔、日裔和華裔勞工家庭構成的多元社區中，韋爾塔從母親身上學會獨立、同情心以及如何投身社會運動。

早期的民權工作，促成了韋爾塔與美國西語裔民權運動兼勞工領袖查維斯(César Chávez)相識。兩人在1962年共同創立「全國農場工人協會」(National Farm Workers Association)，後來發展為「美國聯合農場工人」工會(United Farm Workers of America)。多年來，韋爾塔一直是該組織關鍵領袖與談判代表。

韋爾塔最廣為人知的是她那句經久不衰的口號：「Sí, se puede!」，意為「是的，能做到！」這句由三個西班牙語單字組成的口號，源於一個核心信念：只要人們採取行動，就能推動改變。

在川普總統首次就職後不久，韋爾塔就曾對所謂「另類右翼」(alt-right)團體興起表達擔憂。她8月接受美聯社採訪時曾說：「歷史似乎總是在重演；看看我們國家現在發生的一切，我們深知民眾必須挺身而出。」

韋爾塔生前獲得諸多榮譽，其中包括2012年，時任總統歐巴馬頒給她美國平民最高榮譽「總統自由勳章」(Presidential Medal of Freedom)。前總統柯林頓(Bill Clinton)和前國務卿喜萊莉．柯林頓則盛讚韋爾塔是「美國勞工堅定的捍衛者」，指她的倡議工作帶來的影響，遠超出農田範圍。

精華 FAQ

  • 韋爾塔於28日因癌症在加州貝克斯菲市的家中去世，享耆壽96歲。她是美國極具影響力的勞工領袖、女權主義者與民權運動象徵人物。

  • 她透過行動倡議改善蔬果農場外籍農工的工作與生活條件，也促使多位美國總統更重視性別平等與移民權利，影響力遠超出農田範圍。

  • 她最廣為人知的口號是「Sí, se puede!」，意為「是的，能做到！」，其核心理念是只要人們採取行動，就能推動社會改變。

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