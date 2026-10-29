日光節約時間11/1結束 快調生理時鐘 專家建議這樣調整

日光節約時間將於11月1日星期天結束，屆時時鐘將撥慢一個小時。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國11/1結束夏令時間並恢復標準時間，專家提醒民眾透過早睡與晨光曝曬來適應時差；國會也持續討論是否取消每年兩次調時。

日光節約時間(Daylight saving time)將於11月1日星期天結束，屆時時鐘將撥慢一個小時，全美各地民眾可因此多睡一小時，但午後天色將變得更暗。專家建議清晨起早出門曬太陽，有助順利調整生理時鐘。

夏令時間將於11月 1日各地凌晨2點結束，恢復「標準時間」(Standard time)，持續到明年3月14日為止，到時候將再次轉變成夏令時間。

在美國生活，每年要調整時間兩次，許多人頗有微詞。美聯社-NORC公共事務 研究中心(AP-NORC)去年民調 發現，全美僅12%受訪成人支持夏令時間，近半受訪者反對。

國會議員今年夏天再次針對是否維持時間調整進行討論。

人們通常覺得春季調整時間較難適應，因為少了一小時睡眠，但也有很多人對於秋天結束夏令時間感到惋惜，不僅白晝越來越短，一旦調整時鐘，放學或下班後的鍛煉或戶外活動日照時間更少。

美國醫學會(American Medical Association)、美國睡眠醫學會(American Academy of Sleep Medicine)等健康組織一直呼籲全年採用標準時間，表示這較符合太陽升起時間、人體生物節律。清晨光線明亮、夜晚光線昏暗是保持晝夜節律正常的關鍵，可幫助人們按時起床並養成健康睡眠習慣。

全球實施夏令時間的國家主要集中在北美和歐洲，時鐘調整的日期不同。在美國，夏威夷和亞利桑納州大部分地區不實施夏令時間，而採用標準時間。

每年調整時間兩次，對身體是一種考驗。對於該如何適應時差，專家建議，無論秋季或春季，時差調整前幾天，每晚提早15分鐘上床睡覺，有助於適應，此外，早晨陽光對於重新設定晝夜節律、獲得健康睡眠至關重要，建議外出或者坐在窗邊曬太陽。

在美國，年年都在討論取消夏令時間；早在1970年代便曾嘗試，但民眾強烈反對，不到一年就被迫取消。今年7月又嘗試取消夏令時間，眾議院以壓倒性多數通過「陽光保護法」(Sunshine Protection Act)，希望永久採用夏令時間，川普總統支持，但參院未採行動。