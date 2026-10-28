美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

倫敦一處超市民眾正在採購食物。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國前FBI官員警告民眾儘速備妥3天物資，因五角大廈正推動「堡壘」計畫強化基地在重大危機下的持續作戰能力，英國、日本與歐盟也同步呼籲家庭做好防災準備。

美國聯邦調查局前副局長邦吉諾26日呼籲美國民眾，盡快在家中儲備至少3天份的食物、飲水及其他緊急物資，強調「今天就去準備，為了你的家人」。這番警告正值美國國防部 公布「堡壘」末日計畫，目標確保即使民間基礎設施癱瘓，軍事基地仍能持續作戰至少90天，因應可能爆發的大規模戰爭。事實上，英國政府日前也呼籲民眾儲備3天份物資，日本 則計畫於11月2日向全國民眾發布緊急呼籲，要求家庭至少備妥3天、最好1周份的生活必需品。

每日郵報報導，邦吉諾（Dan Bongino）26日在Podcast節目中表示，美國民眾應效法英國及歐洲多國，事先制定緊急應變計畫，備妥收音機、電池、緊急糧食、雨水收集及淨水設備等物資。他強調，提前準備不代表恐慌，並指出美軍已開始為潛在危機做準備，一般家庭也應採取相同行動。他說：「五角大廈正在打造『美國堡壘』，你也必須打造『我家堡壘』。」並提醒民眾，危機發生時，鄰居未必有多餘的食物可以分享。

福斯新聞報導，美國防長赫塞斯9月30日公布「堡壘」計畫（FORTRESS），全稱為「聯邦行動韌性、部隊資源、能源、供應與生存能力計畫」（Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply, and Survivability）。根據計畫，美國本土主要軍事基地即使失去外部支援，也必須在至少3個月內能獨立維持電力、供水、燃料及通訊等基本運作。為降低對民間電網的依賴，五角大廈計畫部署可攜式核反應爐、大型電池儲能系統及微電網，讓軍事基地在長期停電期間仍能持續運作。

這項計畫反映五角大廈因應美國本土威脅的思維正出現更廣泛的轉變，包括開始考慮重大衝突可能破壞美國境內支援軍事行動的基礎設施。

此外，五角大廈也計畫建立彈藥、燃料、關鍵礦物、電子零件及醫療用品等戰略儲備，並要求關鍵軍事物資至少具備2個合格的供應或生產管道，避免單一供應來源中斷影響軍事行動。同時，民間工廠也將提前做好準備，以便在危機發生時轉為生產國防物資，降低戰時供應中斷的風險。

路透報導，英國政府23日也呼籲民眾在家中儲備至少3天份的瓶裝水及不易腐壞的食物，以因應網路攻擊、極端天氣或其他緊急事件造成的基本服務中斷。英國政府指出，10月發生的PHP軟體安全漏洞事件，以及今年夏季創紀錄的高溫、乾旱和野火，都凸顯提前準備的重要性。歐盟執委會去年也曾呼籲民眾準備可維持72小時的緊急物資包。

日本方面，富士電視台報導，防災擔當大臣細野豪志26日表示，將在11月2日防災廳正式成立當天，向全國民眾發布緊急呼籲，要求加強防災準備。

細野強調，家庭應備妥「至少3天、最好1周份」的食物、飲水及如廁用品，以因應南海海槽地震、首都直下型地震等重大災害，並讓政府得以將救援資源優先投入真正需要協助的民眾。