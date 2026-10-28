歡慶雙十遭中領館「出征」 印州財長：北京無權干預

印州財長艾略特在官方臉書對出席台灣雙十做出公開回應。(臉書截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 印第安納州財長艾略特因出席台灣雙十慶祝活動遭中領館抗議，但他強硬回應北京無權干涉，並表示將持續推動印州與台灣的經濟合作。

印第安納州 財政廳長艾略特(Daniel Elliott)因出席駐芝加哥 台北經濟文化辦事處舉辦的中華民國雙十慶祝活動，遭中國駐芝加哥總領事館發函抗議，要求今後避免與台灣當局進行官方接觸。艾略特隨後強硬反擊，稱自己只對印州選民負責，中國共產黨無權干預州級官員履行職務，並表明將持續推動與台灣的經濟合作。

據了解，當天出席活動的其他美國州級官員也收到中國領館抗議函，但目前尚無法確認具體人數及身分。

根據中國駐芝加哥總領館10月12日發出的四頁英文函件，領館對艾略特以官方身分出席台北經濟文化辦事處(TECO)主辦的「台灣115年國慶」活動表達嚴重關切，指此舉違反中方主張的「一個中國原則」及中美三個聯合公報。

函件重申北京立場，指台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，並主張美國各級政府官員均應遵守聯邦政府對中國的外交政策。

領館並聲稱，川普總統曾向中國國家主席習近平保證，美方堅持一中政策，不承認、不支持或不接受「台灣獨立」。函件批評艾略特出席雙十活動、與台灣代表會面，等同錯誤地將台灣視為國家，損害中國主權及中美關係。

函件另批評台灣總統賴清德當局推動台獨，並指台灣駐外機構利用經貿交流接觸美國官員，拓展所謂台獨的「國際空間」。

領館提到，台灣問題是中國核心利益中的核心，也是中美關係「第一條不可逾越的紅線」，要求艾略特採取措施消除負面影響，避免今後與台灣當局進行官方往來。

不過，領館在提出抗議的同時，也表示中國駐芝加哥總領事王保東願與艾略特及其團隊會晤，討論加強中國與印州的經貿合作。

對此，艾略特透過財長官方臉書公開回應：「北京想寄多少封信都可以，我只對印第安納州人民負責。中國共產黨無權指揮印州官員如何履行職務。」

他表示，印州與台灣的合法經濟合作符合本州利益，不會因中國政府抗議而中斷。

艾略特進一步指出，在印州，政府是為人民服務，而不是人民為政府服務，批評中國共產黨長期顛倒這種關係。

「中國共產黨監控自己的人民，如今似乎連印州民選代表也受到監視。」他質疑，為何一個外國政府如此密切關注印州官員的活動。

艾略特也將這次爭議與印州農地保護政策連結，指出印州正限制外國實體購買農地，包括部分涉及中國政府關聯實體的交易。他說，其辦公室將持續支持保護印州農地的政策。

艾略特最後重申，自己的責任是服務印州人民，遵守法律及受託責任，並將繼續推動與台灣的合法經濟合作。

包括印州財長艾略特(右二)、印州州長幕僚費拉洛(Anthony Ferraro，左一)、愛阿華州眾議員安德魯斯(Eddie Andrews，右一)、威斯康辛州財長雷伯爾(John Leiber，左二)均出席了芝加哥雙十酒會，圖中為駐芝台北經文處處長類延峰。(駐芝台北經文處臉書截圖)