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洛杉磯市首度啟用「測速照相」最高罰500美元 設60天警告期

中央社／洛杉磯27日專電
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洛杉磯市26日起首度啟用測速照相系統，首批在26處地點裝設攝影機，前60天為警告...
洛杉磯市26日起首度啟用測速照相系統，首批在26處地點裝設攝影機，前60天為警告期，不開罰單。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯市啟動首批26處測速照相試辦，前60天僅發警告，之後依超速程度最高可罰500美元，市府稱此舉旨在降低交通死亡事故。

洛杉磯市首度啟用自動測速照相系統，首批26處地點的攝影機已開始運作，超速違規罰款最高500美元，前60天警告期不開罰。

洛杉磯交通局（LADOT）26日啟動「測速安全系統」（Speed Safety Systems）試辦計畫，首批26處測速地點已開始運作，鎖定交通事故頻繁的路段。每處原則上設置2支攝影機，取締不同方向的超速車輛，預計年底前擴大至125處。

車輛超過速限達11英里（約18公里）就會被拍下照片，違規罰款最高500美元。根據加州法律，每處測速照相設備啟用後，前60天只郵寄警告通知，不會開罰單。

警告期結束後，超速11至15英里罰50美元、16至25英里罰100美元，超速26英里以上罰200美元；若車輛時速達100英里（約161公里）以上，罰款提高至500美元。

洛杉磯市政府表示，推動測速照相的主要目的是降低交通傷亡。洛杉磯警察局統計，2025年全市發生290起致命交通事故，已連續3年超過凶殺案件數。交通局指出，2024年約有1/5的死亡車禍與超速有關。

加州過去未開放地方政府使用自動測速照相，直到2023年通過第645號法案，才允許洛杉磯、舊金山等6個城市試辦，洛杉磯直到今年才首度啟用。

測速照相的爭議包括個人隱私、政府監控及執法公平性。人權團體在加州立法之初即反對，認為政府以交通安全為由擴大監控範圍，質疑影像資料可能遭到濫用，認為罰款可能對低收入族群、少數族裔造成負擔。

洛杉磯交通局強調，攝影機只拍攝超速車輛後方及車牌，不會拍攝駕駛或乘客臉部，也禁止使用臉部辨識技術。

精華 FAQ

  • 洛杉磯交通局先在26處事故頻繁路段啟動測速安全系統，每處原則上設2支攝影機，分別取締不同方向車輛，並預計年底前擴大到125處。

  • 車速超過速限11英里就會被拍照，前60天只寄警告不開罰；之後超速11至15英里罰50美元，16至25英里罰100美元，26英里以上罰200美元。

  • 爭議集中在隱私、政府監控與對低收入族群的負擔，部分團體擔心資料濫用；LADOT則強調只拍車後與車牌，不拍駕駛臉部，也禁止臉部辨識。

加州 洛杉磯

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