Dollar General廣告標價與結帳不符 FTC、20州聯手提告

聯邦貿易委員會和20州控告平價連鎖超市Dollar General長期以貨架與廣告標價吸引顧客，結帳卻收取更高價格。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： FTC與20州指控Dollar General長期以較低標價吸客、結帳卻收更高費用，內部知情卻未改正，案件求永久禁制令與賠償。

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)控告平價連鎖超市達樂集團(Dollar General)長期以貨架與廣告標價吸引顧客，結帳卻收取較高價格，目前已有20州加入訴訟，指控其知情卻未改正該做法。

美聯社和CBS報導，FTC控告折扣連鎖店Dollar General「長期從事欺騙性定價」，顧客到櫃檯結帳時，被收取高於貨架標價和廣告價格的費用。這起向田納西州 中區聯邦地區法院提起的訴訟，已有20個州加入。訴狀指出，盡管Dollar General公司內部知道該問題卻未改正。

訴訟稱，Dollar General 收到了數千起消費者投訴，表示該公司沒有兌現廣告價格，即使在得知問題後，也沒有糾正。該訴訟尋求永久禁制令以及金錢賠償。

FTC消費者保護局局長穆法里格(Christopher Mufarrige)表示，「Dollar General背叛了數百萬美國消費者的信任，也讓那些薪水本來就撐不到月底的人和所在的地方社群，承受重大的財務損失。」

「我們的目標是確保每家門市的貨架價格與收銀機價格100%一致，」Dollar General在發給CBS新聞的聲明中表示，「與其他零售商一樣，盡管我們制定了相應的政策和流程，但偶爾仍會出現價格差異。一旦發生這種情況，我們的門店團隊會接受培訓，並被賦予相應的權力，確保為顧客妥善解決問題。近年來，我們不斷改進價格準確性流程，並將繼續致力於持續提升。」

Dollar General在全美擁有超過2萬1000家門市，總部設於田納西州古德利茨維爾(Goodlettsville)，位於納許維爾(Nashville)郊外。

根據FTC，加入訴訟的州包括阿拉巴馬、亞利桑納、阿肯色、加州、康乃狄克、佛羅里達、伊利諾、愛荷華、堪薩斯、路易斯安納、密西根、密西西比、內布拉斯加、新澤西、北卡羅來納、俄亥俄、奧克拉荷馬、田納西、猶他與威斯康辛等州。

民眾對高物價感到不滿，也對他們眼中餐飲連鎖店與大型零售商的新定價手法感到不滿，其中包括使用人工智慧(AI)工具。