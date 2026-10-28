知名地產3兄弟迷姦案 各判刑30年

曾在房地產仲介界風光一時的亞歷山大三兄弟，因對數十名女性下藥性侵，各被判處30年有期徒刑。圖為其中兩人奧倫和塔爾。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 曾是房仲明星的亞歷山大三兄弟，因長期以奢華生活誘騙並下藥性侵多名女性，被紐約法院各判30年徒刑。

曾在房地產 仲介界風光一時的亞歷山大三兄弟，因長期利用其財富及接觸豪華房地產的便利性，對數十名女性下藥性侵，今年3月被判性販運及暴力強姦等多項罪名成立；27日在紐約曼哈頓法庭上，三兄弟各被判處30年有期徒刑。

在11名指控者於法庭上陳述受害經歷後，聯邦地區法官卡普羅尼(Valerie E. Caproni)在座無虛席的法庭上宣布刑期，並對三名被告：39歲的雙胞胎奧倫(Oren Alexander)、阿隆(Alon Alexander)及40歲的長兄塔爾(Tal Alexander)表示：「你們的行為喪盡天良。」卡普羅尼還指出，三兄弟聲稱他們結婚生子後已「改過自新」，說法「毫無誠意」。

在法庭發言或由檢方代讀陳述的指控者，只占至少70名女性受害者的其中一部分。檢察官稱，過去20年，這些女性遭三兄弟中的一人或多人侵害，事發地點包括紐約長島漢普頓(Hamptons)和科羅拉多州阿斯彭(Aspen)等高檔地區。

部分受害者講述個人遭遇時，幾度哽咽；她們描述這些暴行如何摧毀了她們純真的生活，從此陷入夢魘，對男性產生揮之不去的恐懼。

美聯社報導，亞歷山大三兄弟中的奧倫和塔爾曾被譽為房地產界「A級團隊」，締造出超高端銷售業績和名人客戶群；他們在知名房仲公司「道格拉斯·艾麗曼」(Douglas Elliman)打破銷售紀錄後，自創房仲公司；阿隆負責家族的私人保全公司。

檢方稱，三兄弟早在2001年或2002年還在讀高中時，就開始性侵女性，之後營造出遊艇、私人飛機和邁阿密海濱豪宅的奢華生活形態，誘騙女性與他們共享奢華假期，然後下藥迷姦她們。檢方要求判處三兄弟終身監禁。辯方律師則請求判處15年強制最低刑期。

辯方律師在法庭文件中表示，三兄弟向那些被他們侮辱或冒犯的女性道歉，他們承認自身行為「在某些時候對某些女性的感受缺乏同理心」，但他們仍堅稱自己無罪。三兄弟於2024年被捕，之後一直被羈押且不得保釋。