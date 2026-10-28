矽谷惡血的故事 「你能看見一切」紀錄片熱映 紐約千場票賣光

圖為矽谷前獨角獸驗血新創公司Theranos創辦人荷姆斯。她的紀錄片「你能看見一切」上映後掀起搶票熱潮。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 《你能看見一切》聚焦霍姆斯詐欺案並在紐約引發一票難求，首周末票房與售罄場次亮眼，年輕觀眾熱捧也推升戲院排片壓力。

紀錄片「你能看見一切」(You Can See Everything)上映後掀起搶票熱潮，成為紐約近年罕見一票難求的紀錄片。曼哈頓 及布魯克林多數場次接連售罄，連平日下午也座無虛席；想在近期入場的影迷，可能得改往史泰登島 或新澤西州找票。

紀錄片「你能看見一切」上映後掀起搶票熱潮，曼哈頓及布魯克林多數場次接連售罄。(記者曹馨元／攝影)

該片由喜劇演員兼導演菲爾德(Nathan Fielder)與紀錄片導演奧本海姆(Lance Oppenheim)合作，聚焦因血液檢測公司Theranos詐欺案入獄的「矽谷 惡血」荷姆斯(Elizabeth Holmes)，兩人在她服刑前數周秘密與其相處；影片歷時三年製作，成本約700萬元，全長兩小時54分鐘。

現年42歲的霍姆斯2022年因詐欺罪被判處11年徒刑，自2023年5月起在休士頓西北方約90分鐘車程的最低安全等級「布萊恩聯邦女子監獄」(FPC Bryan)服刑。

霍姆斯2003年、19歲時便創辦Theranos，以「滴血驗病」技術的承諾，將公司的估值推上90億元，一度被譽為「女版賈伯斯」；然而，「華爾街日報」2015年揭露其技術造假後，Theranos破產，這起事件後來也被改編成2022年影集「新創大騙局」(The Dropout)。

發行商A24表示，電影自16日上映以來，紐約市已有逾1000場售罄；首個周末全美更有逾3000場滿座，主要集中於紐約、洛杉磯及舊金山。戲院其後增加場次，曼哈頓及布魯克林仍供不應求。

在布魯克林一家戲院任職逾十年的總經理埃爾加特(Noah Elgart)表示，他原本預料電影表現不俗，卻未想到上映第二周仍有大量場次滿座，「平日下午2時的場次預先售罄，非常罕見。」

家住布魯克林的華人張先生連續一個多星期留意附近戲院，始終找不到不與上班時間衝突且仍有座位的場次。該戲院每天至少放映四至五場，卻幾乎場場售罄，「真的很誇張，從未見過一部紀錄片熱門到這種程度。」

影片首周末票房達1500萬元，第二個周末結束後累計超過4500萬元。A24估計，約七成觀眾低於35歲，或可解釋電影在布魯克林等年輕人聚居地區格外受歡迎。埃爾加特指出，近三小時的片長也加劇座位緊張，因為戲院每天能安排的放映場次較一般電影少。