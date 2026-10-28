我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB世界大賽／光芒12局逆轉釀酒人 成功續命G5

金雞獎影帝戈治均逝世 享壽90歲 曾出演「秋菊打官司」

19種超級細菌 每年970萬人感染、5萬人死亡 CDC：耳念珠菌最危險

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
19種「超級細菌」中有4種被CDC列為最危險等級「緊迫威脅」，包括「耳念珠菌」(...
19種「超級細菌」中有4種被CDC列為最危險等級「緊迫威脅」，包括「耳念珠菌」(圖)。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

CDC最新報告指出，美國每年有19種超級細菌造成約970萬人感染、5萬800人死亡，其中耳念珠菌等4種被列為最危險的緊迫威脅。

疾病防治中心(CDC)27日發布有關抗藥性病原體(drug-resistant germs)全面評估報告指出，有19種「超級細菌」(superbugs)每年在美國導致約970萬人感染，5萬800人死亡；其中，發生在醫院等醫療環境中的常見感染，導致逾4萬2000人死亡，並產生近120億元醫療費用。

華盛頓郵報報導，上一次聯邦衛生官員評估全國最危險「超級細菌」是在七年前；七年後，許多主要威脅依然存在，還出現了新威脅。

19種「超級細菌」中，有4種細菌被CDC列為最危險等級「緊迫威脅」；13種被視為「嚴重威脅」，其中，可引起快速且致命的腦膜炎(meningitis)及血流感染的細菌「腦膜炎球菌」(meningococcal bacteria)新加入此列；2種被視為「令人擔憂」。另有6種被列入「觀察名單」。

4種構成「緊迫威脅」的最危險抗藥性病原體分別是：在醫院和療養院迅速蔓延的「耳念珠菌」(Candida auris)，自2019年迄今，這種真菌引起的感染已增加10倍；能抵抗多種強效抗生素、可引起肺炎並導致傷口、血液系統及泌尿系統感染的細菌「碳青黴烯類抗藥性鮑曼不動桿菌」(Carbapenem-resistant Acinetobacter)；同樣對碳青黴烯類抗生素具抗藥性的「碳青黴烯類抗藥性腸桿菌目細菌」（Carbapenem-resistant Enterobacterales，簡稱CRE）；以及引起性傳染病、幾乎對所有抗生素產生抗藥性的「淋病奈瑟球菌」(Neisseria gonorrhoeae)。

傳染病學會主席阿姆斯特朗(Wendy Armstrong)表示，這些感染延長住院時間，推高醫療成本，增加常規醫療護理風險，也對多種醫療措施造成影響：例如癌症患者接受化療、器官移植、髖關節或膝關節置換術，以及其他依賴抗生素預防或治療感染的常見外科手術。

CDC主任施瓦茨(Erica Schwartz)聲明表示：「抗藥性微生物威脅現代醫學，每年使數以百萬計國人面臨風險。這些數據反映我們已經取得的進展，也顯示仍有大量艱鉅工作需要完成。」

精華 FAQ

  • 報告指出，19種抗藥性病原體每年在美國造成約970萬人感染、5萬800人死亡，醫療環境中的常見感染更導致逾4萬2000人死亡，並帶來近120億元醫療費用。

  • CDC列出4種緊迫威脅，包括在醫院與療養院快速擴散的耳念珠菌、碳青黴烯類抗藥性鮑曼不動桿菌、碳青黴烯類抗藥性腸桿菌目細菌，以及幾乎對所有抗生素都具抗藥性的淋病奈瑟球菌。

  • 這類感染會延長住院時間、提高醫療成本，也讓化療、器官移植、髖膝關節置換等治療與手術更危險，因為許多醫療措施都依賴抗生素預防或治療感染。

華盛頓郵報 CDC

上一則

Dollar General廣告標價與結帳不符 FTC、20州聯手提告

下一則

華裔老闆罹癌 全店健保月費飆5倍 靠社區募款度難關

延伸閱讀

全美今年已報告麻疹病例超4500例 實際可能更多

全美今年已報告麻疹病例超4500例 實際可能更多
入住酒店先做一件事 避免感染致命「神秘怪病」

入住酒店先做一件事 避免感染致命「神秘怪病」
吃抗生素貪甜食 腸道菌相失衡恐更嚴重 這類人要注意

吃抗生素貪甜食 腸道菌相失衡恐更嚴重 這類人要注意
賓州麻疹再奪1命 全州死亡增至6例

賓州麻疹再奪1命 全州死亡增至6例

熱門新聞

柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

2026-10-26 09:02
父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

2026-10-22 13:16
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

2026-10-21 11:31
蘇姿丰26日在上X上貼出與F1賽車合照。翻攝自蘇姿丰X平台（@LisaSu）

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

2026-10-27 17:38
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(路透)

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

2026-10-22 17:25

超人氣

更多 >
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%