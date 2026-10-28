19種超級細菌 每年970萬人感染、5萬人死亡 CDC：耳念珠菌最危險

19種「超級細菌」中有4種被CDC列為最危險等級「緊迫威脅」，包括「耳念珠菌」(圖)。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： CDC最新報告指出，美國每年有19種超級細菌造成約970萬人感染、5萬800人死亡，其中耳念珠菌等4種被列為最危險的緊迫威脅。

疾病防治中心(CDC )27日發布有關抗藥性病原體(drug-resistant germs)全面評估報告指出，有19種「超級細菌」(superbugs)每年在美國導致約970萬人感染，5萬800人死亡；其中，發生在醫院等醫療環境中的常見感染，導致逾4萬2000人死亡，並產生近120億元醫療費用。

華盛頓郵報 報導，上一次聯邦衛生官員評估全國最危險「超級細菌」是在七年前；七年後，許多主要威脅依然存在，還出現了新威脅。

19種「超級細菌」中，有4種細菌被CDC列為最危險等級「緊迫威脅」；13種被視為「嚴重威脅」，其中，可引起快速且致命的腦膜炎(meningitis)及血流感染的細菌「腦膜炎球菌」(meningococcal bacteria)新加入此列；2種被視為「令人擔憂」。另有6種被列入「觀察名單」。

4種構成「緊迫威脅」的最危險抗藥性病原體分別是：在醫院和療養院迅速蔓延的「耳念珠菌」(Candida auris)，自2019年迄今，這種真菌引起的感染已增加10倍；能抵抗多種強效抗生素、可引起肺炎並導致傷口、血液系統及泌尿系統感染的細菌「碳青黴烯類抗藥性鮑曼不動桿菌」(Carbapenem-resistant Acinetobacter)；同樣對碳青黴烯類抗生素具抗藥性的「碳青黴烯類抗藥性腸桿菌目細菌」（Carbapenem-resistant Enterobacterales，簡稱CRE）；以及引起性傳染病、幾乎對所有抗生素產生抗藥性的「淋病奈瑟球菌」(Neisseria gonorrhoeae)。

傳染病學會主席阿姆斯特朗(Wendy Armstrong)表示，這些感染延長住院時間，推高醫療成本，增加常規醫療護理風險，也對多種醫療措施造成影響：例如癌症患者接受化療、器官移植、髖關節或膝關節置換術，以及其他依賴抗生素預防或治療感染的常見外科手術。

CDC主任施瓦茨(Erica Schwartz)聲明表示：「抗藥性微生物威脅現代醫學，每年使數以百萬計國人面臨風險。這些數據反映我們已經取得的進展，也顯示仍有大量艱鉅工作需要完成。」