一名住在西雅圖的31歲中國女子，疑因依照ChatGPT提供的逐日減藥計畫，自行將抗癲癇藥物逐步減量至停藥後死亡。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 西雅圖一名31歲華女疑依ChatGPT建議逐步停用抗癲癇藥後猝死，父母指控OpenAI提供危險醫療建議並隱瞞風險，已提起不當致死訴訟。

一名住在西雅圖 的31歲中國女子，疑因依照ChatGPT 提供的逐日減藥計畫，自行將抗癲癇藥物逐步減量至停藥後死亡。她的父母27日向舊金山高等法院提起不當致死訴訟，控告OpenAI 及其執行長奧特曼(Sam Altman)，指ChatGPT無照行醫、提供危險且不準確的醫療建議。

OpenAI回應說，這是「令人心碎的事件」，但涉案的是已經下架的早期版本，並強調ChatGPT不能取代醫療照護。

死者名為萬博文(Bowen Wan，音譯)，來自江蘇，畢業於亞利桑納州立大學資訊工程系。紐約時報27日報導，她曾在亞馬遜(Amazon)擔任軟體工程師，2021年起請長期病假。

報導指出，她患有嚴重癲癇，服用多年的藥物一度失效，後來改用新藥，發作次數降至每月數次。她自2023年起頻繁使用ChatGPT，詢問感情、健康保險與身心障礙給付等問題；2025年平均每周傳送逾1500則訊息。

2025年11月她得知將被亞馬遜裁員，須在次年2月中旬前找到工作才能留在美國。她擔心藥物影響語言能力，今年1月向ChatGPT提出，想把抗癲癇藥拉莫三嗪(Lamotrigine)的每日劑量從400毫克降到300毫克，以利求職面試。

ChatGPT回覆「這不僅合理，在你目前的情況下也完全做得到」，之後並依她的追問擬定更低劑量的減藥時程表。

訴狀指控，ChatGPT在25天內設計出逐日減藥表，把她穩定服用的400毫克降到零，並鼓勵她隱瞞醫師。

紐約時報分析聊天紀錄指出，她至少158次表達對減藥的擔憂；ChatGPT有時建議她諮詢醫療人員，但在許多對話中並未這麼做，包括她描述令人不安的症狀時。

報導指出，她在生前最後幾天的對話中，曾被ChatGPT要求「明天維持0毫克。即使今天很難熬，你也必須堅持」，最後一則訊息發送於2月11日深夜11時過後。

萬博文住在中國的父母因兩日聯絡不上女兒，2月14日請友人入屋查看，發現萬女已倒臥床上。原告律師稱，法醫判定死因為癲癇猝死(SUDEP)，她死後血液中的拉莫三嗪濃度約為一般治療濃度下限的五分之一；訴狀則稱她於2月12日死亡。

訴狀也指控，她以母語中文提問，可能使ChatGPT更不容易拒絕提供醫療建議，且OpenAI未警告其安全防護在中文中較弱。