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飛了63年 美航「最資深空服員」83歲退休：沒想到能走到今天

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圖為美國航空logo。（美聯社）
圖為美國航空logo。（美聯社）

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文章摘要整理：

美國航空83歲空服員Carol Fair服務航空業63年後退休，從曾遭拒絕到成為全公司年資第一，最後由倫敦飛返夏洛特，並計畫投入志工與慈善工作。

美國航空（American Airlines）最資深空服員卡蘿費爾（Carol Fair）服務航空業超過63年，10月26日搭乘最後一趟航班，從英國倫敦飛抵北卡羅來納州夏洛特市，正式告別職業生涯。83歲的費爾退休時位居全美航空公司約3萬名空服員年資榜首，親友及同事特別為她舉行歡送儀式，慶祝她數十年來的職業成就。

費爾接受當地電視台WCNC訪問時表示：「太棒了，真的太棒了。我從沒想過，一個來自田納西州東部、年僅19歲的小女孩，今天竟然能走到這一步。」

▲ 影片來源：x平台@CLTAirport（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

PEOPLE雜誌報導，費爾的航空生涯始於1963年。當時她曾應徵美國航空，但遭到拒絕，對方甚至告訴她，她「不是美國航空要找的人」。儘管如此，她並未放棄，隨後加入皮埃蒙特航空（Piedmont Airlines）擔任空服員。經過數十年的企業合併，皮埃蒙特航空最終併入美國航空，費爾也因此在同一航空體系內持續服務。

費爾職業生涯中的重要時刻之一，是1987年參與皮埃蒙特航空首班從夏洛特飛往倫敦的航班。當時夏洛特正逐漸發展成繁忙的航空樞紐，她也從駕駛較小型飛機的航班，轉而服務波音大型客機。

回憶當年首次搭乘大型客機執勤的經歷，費爾說：「我當時興奮極了，前一晚甚至高興得睡不著。我從DC-3型飛機轉到波音767型飛機，感覺就像死後上了天堂一樣。」

費爾稱：「是時候退休了。我享受其中的每一分鐘。我在3萬名空服員中排名第1，已經沒有更高的位置了，所以我想也該收起制服了。」

美國航空表示，10月26日，費爾搭乘美國航空733號航班從倫敦返回夏洛特，為63年多的飛行生涯畫下句點。航空公司團隊在登機門舉行歡送活動，她抵達後，親友也到場迎接，並以灑水儀式向她致敬。

美國航空指出，費爾退休後計畫投入志願服務，並與美國退伍軍人事務部（VA）合作從事慈善工作，展開人生新階段。

精華 FAQ

  • 因為她在航空業服務超過63年，退休時位居美國航空約3萬名空服員中的年資第一，成為公司最資深的空服員，職涯紀錄相當罕見。

  • 她搭乘美航733號班機從英國倫敦飛回北卡夏洛特，抵達前後都有同事與親友送別，航空公司也在登機門舉辦歡送，並以灑水儀式致敬。

  • 她表示退休後會投入志願服務，並與美國退伍軍人事務部合作從事慈善工作，將長年累積的職場經驗轉化為回饋社會的新階段。

田納西州 退休 夏洛特

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