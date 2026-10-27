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中國人免簽遊塞班島 國安部喊停

記者顏伶如／綜合報導
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中國遊客原本享有前往北馬利安納群島免簽證旅遊待遇，但已遭到國土安全部下令暫停。圖...
中國遊客原本享有前往北馬利安納群島免簽證旅遊待遇，但已遭到國土安全部下令暫停。圖為其中的塞班島。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國國土安全部宣布，10月30日起暫停中國遊客免簽前往北馬利安納群島，並改要求申請B-1/B-2簽證，原因包括安全與走私疑慮。

中國遊客原本享有前往北馬利安納群島免簽證旅遊(CNMI Visa-Free Travel)待遇，但已遭到國土安全部下令暫停。北馬利安納群島是美國領地，中國遊客最近才剛再度登上當地觀光遊客人次排行榜榜首。

根據原本規定，通過預先審查的中國觀光客可以根據「經濟活力與安全旅行授權計畫」(EVS-TAP program)，享受免美國簽證即可前往北馬利安納群島(Commonwealth of the Northern Mariana Islands)的項目，將在10月30日暫停。北馬利安納群島包括塞班島(Saipan)、天寧島(Tinian)和羅塔島(Rota)。

國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)簽署、27日將在「聯邦公報」(Federal Register)公告的最新命令寫道，北馬利安納群島的EVS-TAP以及目前計畫底下的所有授權，公告刊登之後三天便將暫停，也是就是美東時間10月30日下午2時起。

從10月30日下午2時起，前往北馬利安納群島的中國遊客將必須取得像前往檀香山旅遊時一樣的B-1/B-2觀光簽證。

至於免簽證待遇暫停何時結束，國土安全部並未設定日期，僅表示正與國務卿、內政部長一同評估相關措施。

已經在北馬利安納群島的中國遊客，仍可繼續停留至獲准停留期限為止。

國土安全部公告當中並未提及持有香港護照的民眾。根據現行規定，香港護照持有人適用於範圍更廣的「關島-北馬利安納群島簽證豁免計畫」(Guam-CNMI Visa Waiver Program)。

多年來，北馬利安納群島是中國觀光唯一可以不須持有美國簽證便可造訪的美國領土。由於在北馬利安納群島出生的孩子擁有美國公民身分，某些觀光客因此前來「生育旅遊」，引起華府加強審查。

國土安全部指出，「幾乎可以肯定，中華人民共和國公民正在利用EVS-TAP項目」，並列舉了天寧島和關島軍事基地附近的間諜風險、走私船隻前往關島、生育旅遊以及與這些島嶼曾發生與賭場業相關的金融犯罪等問題。國土安全部還列舉2024年3月和2025年2月的兩起走私定罪案例。

北馬利安納群島旅遊局統計，2025財年遊客人數為16萬640人次，比前一年下降了32%。今年8月中國遊客數量約佔入境遊客總數的32%，超過其他任何市場。

精華 FAQ

  • 國土安全部表示，相關免簽待遇將自美東時間10月30日下午2時起暫停，屆時中國旅客前往北馬利安納群島必須改持一般美國簽證入境。

  • 從10月30日起，中國遊客若要前往塞班島、天寧島或羅塔島，必須申請B-1/B-2觀光簽證，不再適用原本的免美國簽證旅遊安排。

  • 國土安全部稱幾乎可確定中國公民正利用該計畫，並提到軍事基地附近的間諜風險、走私船隻、生育旅遊，以及與賭場相關的金融犯罪疑慮。

簽證 國土安全部 Visa

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