訪羅德島州與華府 台青年團來美交流

（純網路）台灣青年代表團於羅德島州議會大廈，與羅德島州財政廳長詹姆斯・迪奧薩（James Diossa，前排中）合影。此次交流由國際領袖基金會（ILF）協助安排，促進台灣青年與美國地方政府官員交流。（ILF提供）

AI摘要 文章摘要整理： ILF與Fulbright Taiwan帶領18位台灣青年赴美進行兩周交流，走訪羅德島、波士頓與華府，並透過政府、學界、智庫與領導課程強化國際視野。

國際領袖基金會(International Leadership Foundation, ILF)與Fulbright Taiwan教育交流基金會攜手推動「美東領袖特攻」(Global Pathfinders)國際交流計畫，2026年10月11日至26日帶領18位台灣青年走訪紐約、羅德島州 、波士頓 及華盛頓特區，展開為期兩周的學術參訪與領導力培訓，深入了解美國政治制度、公共政策、國際關係及科技創新。

此次計畫結合「傅爾布萊特台灣分部」的國際教育交流經驗，以及ILF長期建立的美國政界、學術界及企業界網絡，安排政府官員交流、國會參訪、智庫研討及領導力課程，拓展青年國際視野。

代表團14日抵羅德島州，拜會聯邦眾議員Seth Magaziner、Gabe Amo及州財政廳長James Diossa；走訪州議會大廈，獲州長丹尼爾・麥基(Daniel McKee)接待，並與副州長Sabina Matos、州務卿Gregg Amore會面，了解州政府運作與治理。

當晚，代表團參加由當地僑領葉超、吳子平協助安排的華人基督教會交流晚宴，與州長麥基、州參議員顧德薇(Victoria Gu)、波塔基特市長Donald Grebien及社區人士互動。隔日參訪歷史工業遺址、企業創新項目等。

代表團亦走訪布朗大學、哈佛大學及麻省理工學院，了解美國學術研究與社會發展的結合。

華盛頓特區行程聚焦聯邦政府與國會。代表團10月19日參訪國會大廈，拜訪聯邦眾議員Zach Nunn、孟昭文及方樹強等議員辦公室，與國會幕僚交流立法程序及公共政策，並參加眾議院外交事務委員會相關簡報，了解美國外交政策與國會運作。

此外，代表團參訪喬治華盛頓大學、馬里蘭大學、布魯金斯學會及哈德遜研究所。

ILF特別安排多場領導力與專業發展課程，邀請前美國貿易代表戴琪分享國際經貿政策、貿易談判及公共服務經驗；具醫師及公共衛生背景的馬里蘭州參議員林力圖，分享投身政治與公共服務的歷程；科技企業領袖Jacob Hsu則探討人工智慧、科技創新及全球產業趨勢。

國際領袖基金會(ILF)創會會長董繼玲表示：「青年是台美關係未來的重要橋樑。透過此次國際交流，我們希望台灣青年深入了解美國民主制度、公共政策及科技創新，拓展國際視野，培養領導能力，並建立長遠的台美友誼與合作關係。ILF將持續培育具有全球視野、公共服務精神及跨文化溝通能力的新世代領袖。」

為深化學習成果，18位學員分為四組研究台美制度差異、政策挑戰及發展機會，並於10月23日向專業評審發表成果，分享觀察與建議。傅爾布萊特計畫由美國國務院支持，長期促進國際教育與文化交流；ILF則致力培育青年領袖，鼓勵參與公共服務。

本次計畫亦獲台灣教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」支持。透過政府、學術、智庫及民間組織合作，促進台美交流與相互理解，培養具備國際視野、創新思維及公共服務精神的新世代領袖。

（純網路）傅爾布萊特台灣分部（Fulbright Taiwan）青年代表團走訪華盛頓特區美國國會大廈，了解美國國會制度與立法運作，並於國會大廈前合影留念。（ILF提供）

（純網路）由美國國務院支持，透過青年領導力培訓、公共服務、專業導師制度及國際交流，鼓勵青年積極參與社會事務，拓展公共服務與國際合作的機會。（ILF提供）

（純網路）Fullbright 執行長Randall 和ILF執行長董繼玲合作舉辦這次美台的青年領袖交流活動。（ILF提供）

（紙本用） 代表團走訪羅德島州議會大廈，獲州長丹尼爾・麥基接待，並與副州長Sabina Matos、州 務卿Gregg Amore會面，了解州政府運作與治理。(ILF提供)

（純網路）青年代表團由國際領袖基金會（ILF）協助安排，與國會議員交流。（ILF提供）

（純網路）傅爾布萊特台灣分部（Fulbright Taiwan）青年代表團走訪華盛頓特區美國國會大廈，了解美國國會制度與立法運作，並於國會大廈前合影留念。 （ILF提供）

（紙本用） 代表團成員與傅爾布萊特台灣學術交流基金會執行長那原道、國際領袖基金會創會會長董繼玲及Founder Circle黃百齡、吳達義夫婦等貴賓合影留念。(ILF提供)

（純網路）前美國貿易談判署戴琪署長與代表團合影。（ILF提供）