白宮禁止媒體採訪 6公民控告川普 侵犯民眾知情權
6名公民指控川普禁止部分媒體進入白宮，不只傷害新聞機構，也讓公眾失去獨立報導來源，訴訟焦點由媒體權利延伸至民眾知情權。
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6名公民指控川普禁止部分媒體進入白宮，不只傷害新聞機構，也讓公眾失去獨立報導來源，訴訟焦點由媒體權利延伸至民眾知情權。
川普總統與多家他不滿意的傳媒機構正展開法律訴訟之際，一個關鍵第三方突然加入戰團︰依賴新聞報導的民眾。
美聯社報導，六名公民26日於紐約聯邦地區法院控告川普，指他禁止部分傳媒機構的記者進入白宮採訪，不僅侵犯新聞機構的權利，更侵犯公眾獲得有關總統及政府獨立報導的知情權。
列為被告的還包括川普三名重要幕僚︰白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)、白宮通訊主任張振熙及特勤局局長柯倫(Sean M. Curran)。
六名原告均表示，他們依靠獨立且多元化的白宮報導來進行教學、新聞報導或倡議工作，包括人權觀察組織前執行主任羅斯(Kenneth Roth)、非營利組織「新聞觀察」(Press Watch)編輯弗魯姆金(Daniel Froomkin)、耶魯大學歷史教授兼普立茲獎得主蓋奇(Beverly Gage)、紐約布魯克林技術高中公民課教師施密特-諾瓦拉(Peter Schmidt-Nowara)、布魯金斯學會資深研究員威特斯(Benjamin Wittes)、賓州大學學生兼校報主編揚格(Ethan Young)。
代表六人提告的是「奈特第一修正案研究所」(Knight First Amendment Institute)副訴訟主任法洛(Katie Fallow)及耶魯大學法學院的「媒體自由與資訊獲取診所」(Media Freedom & Information Access Clinic)。
法洛表示，「白宮因報導內容而驅逐記者及威脅其他記者時，受損的不僅是新聞界，公眾亦失去獲取獨立報導的機會，得到的只為更近乎政府宣傳的消息」。新訴訟跟川普政府與媒體之間的訴訟並不相同，訴訟的焦點從新聞採訪轉移到了新聞消費者
提告中回顧多家遭川普政府針對的新聞機構，包括還在訴訟中的CNN、MS NOW 及Politico 。川普9月禁止這三家媒體的記者進入白宮採訪。其他還包括美聯社、紐約時報及美國廣播公司 (ABC) 等。
白宮官員在回應訴訟時表示，「任何人無權要求進入橢圓形辦公室」、「虛假信息和誹謗」的媒體「完全可以在白宮外直接報導他們捏造的故事」。
6名公民26日向紐約聯邦地區法院提告，主張川普政府限制媒體進入白宮採訪，已經侵犯他們作為新聞消費者獲取資訊的權利。 原告認為，白宮驅逐或拒絕部分記者入內，不僅影響新聞機構採訪，也讓公眾失去接觸獨立、多元白宮報導的知情權與判斷基礎。 先前爭議多由新聞機構直接提告，焦點在採訪權；這次則由依賴新聞的民眾出面，將爭點轉向政府限制報導對社會大眾的影響。
精華 FAQ
6名公民26日向紐約聯邦地區法院提告，主張川普政府限制媒體進入白宮採訪，已經侵犯他們作為新聞消費者獲取資訊的權利。
原告認為，白宮驅逐或拒絕部分記者入內，不僅影響新聞機構採訪，也讓公眾失去接觸獨立、多元白宮報導的知情權與判斷基礎。
先前爭議多由新聞機構直接提告，焦點在採訪權；這次則由依賴新聞的民眾出面，將爭點轉向政府限制報導對社會大眾的影響。
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