白宮禁止媒體採訪 6公民控告川普 侵犯民眾知情權

圖為一名大學生在讀報紙。六名公民控告川普禁止部分記者進入白宮採訪，侵犯公眾獲得有關總統及政府獨立報導的知情權。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 6名公民指控川普禁止部分媒體進入白宮，不只傷害新聞機構，也讓公眾失去獨立報導來源，訴訟焦點由媒體權利延伸至民眾知情權。

川普 總統與多家他不滿意的傳媒機構正展開法律訴訟之際，一個關鍵第三方突然加入戰團︰依賴新聞報導的民眾。

美聯社報導，六名公民26日於紐約聯邦地區法院控告川普，指他禁止部分傳媒機構的記者進入白宮 採訪，不僅侵犯新聞機構的權利，更侵犯公眾獲得有關總統及政府獨立報導的知情權。

列為被告的還包括川普三名重要幕僚︰白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)、白宮通訊主任張振熙及特勤局局長柯倫(Sean M. Curran)。

六名原告均表示，他們依靠獨立且多元化的白宮報導來進行教學、新聞報導或倡議工作，包括人權觀察組織前執行主任羅斯(Kenneth Roth)、非營利組織「新聞觀察」(Press Watch)編輯弗魯姆金(Daniel Froomkin)、耶魯大學歷史教授兼普立茲獎得主蓋奇(Beverly Gage)、紐約布魯克林技術高中公民課教師施密特-諾瓦拉(Peter Schmidt-Nowara)、布魯金斯學會資深研究員威特斯(Benjamin Wittes)、賓州大學學生兼校報主編揚格(Ethan Young)。

代表六人提告的是「奈特第一修正案研究所」(Knight First Amendment Institute)副訴訟主任法洛(Katie Fallow)及耶魯大學法學院的「媒體自由與資訊獲取診所」(Media Freedom & Information Access Clinic)。

法洛表示，「白宮因報導內容而驅逐記者及威脅其他記者時，受損的不僅是新聞界，公眾亦失去獲取獨立報導的機會，得到的只為更近乎政府宣傳的消息」。新訴訟跟川普政府與媒體之間的訴訟並不相同，訴訟的焦點從新聞採訪轉移到了新聞消費者

提告中回顧多家遭川普政府針對的新聞機構，包括還在訴訟中的CNN、MS NOW 及Politico 。川普9月禁止這三家媒體的記者進入白宮採訪。其他還包括美聯社、紐約時報及美國廣播公司 (ABC) 等。

白宮官員在回應訴訟時表示，「任何人無權要求進入橢圓形辦公室」、「虛假信息和誹謗」的媒體「完全可以在白宮外直接報導他們捏造的故事」。