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開除前FBI局長之女 司法部遭判違法

編譯盧炯燊／綜合報導
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曼哈頓聯邦地區法官裁定，司法部去年解雇紐約聯邦助理檢察官莫琳‧柯米違法，下令復職...
曼哈頓聯邦地區法官裁定，司法部去年解雇紐約聯邦助理檢察官莫琳‧柯米違法，下令復職。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國聯邦法官判決司法部解雇前FBI局長柯米之女莫琳·柯米違法，要求她復職並補發薪資，同時重申行政權解雇職業官員並非毫無限制。

曼哈頓聯邦地區法官裁定，司法部去年解雇紐約聯邦助理檢察官、前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)的女兒莫琳‧柯米(Maurene Comey，下簡稱莫琳)是違法之舉，這項裁決重申行政部門解雇職業官員的權力是有所限制的。

綜合美聯社等報導，莫琳自2015年起任職曼哈頓聯邦助理檢察官，參與多起矚目案件，包括在淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案主導起訴他的同夥麥斯威爾(Ghislaine Maxwell) 、涉及賣淫案的饒舌歌手「吹牛老爹」(Sean “Diddy” Combs)等，但在川普總統重返白宮僅數個月，司法部去年7月將她解雇。

莫琳遭解雇後隨即於曼哈頓聯邦地區法院提告，指解雇做法違反憲法規定的權力分立原則、第五修正案的正當程序條款(Due Process Clause)以及1946年通過的「聯邦行政程序法」(APA)；又指司法部是因為她父親而將她免職，違反聯邦法律中禁止基於政治理由開除公務員。

法官並沒有裁決莫琳的說法是否屬實，即她被解雇是因為她是柯米的女兒，川普長期以來視柯米為敵人。

但司法部在抗辯時認為，檢察官在刑事訴訟中代表聯邦政府，總統或司法部長享有高度行政權力，有權在無需理由下予以解職。

法官弗曼(Jesse Furman) 26日裁定司法部的解雇行為屬於違法，違反了權力分立原則、行政程序法以及她受憲法第五修正案保護的正當程序及法定權力，下令司法部恢復莫琳的紐約南區聯邦助理檢察官職務、補發解雇期間的欠薪。

弗曼在判詞指出，長久以來的法律先例確認國會有權限制行政部門開除官員的權力，政府聲稱國會無權監管聯邦檢察官的免職，「與最高法院近兩個世紀的判例背道而馳」。

此案的裁決意義重大，不僅關乎莫琳，而是嚴厲駁斥川普政府聲稱，憲法允許它可以任何理由，甚至無需理由解雇聯邦雇員的說法。川普政府官員之前多次援引這項說法，開除不喜歡的聯邦雇員。

司法部在裁決後馬上發聲明，「不同意這項裁決，並在適當時候提出上訴」。法官做出裁決幾個小時後，解封的法庭文件顯示，司法部悄悄地對莫琳的父親柯米提起了另一項刑事訴訟，指控他洩露機密資訊。

精華 FAQ

  • 法官認為司法部解雇莫琳違反權力分立、行政程序法與第五修正案保障，並指出國會可對開除聯邦官員設定限制，不能任由行政部門無理由解職。

  • 莫琳自2015年任職曼哈頓聯邦助理檢察官，曾參與艾普斯坦同夥麥斯威爾案，以及涉及賣淫指控的饒舌歌手吹牛老爹等矚目案件。

  • 裁決明確駁斥川普政府主張可用任何理由、甚至無需理由解雇聯邦雇員的說法，司法部雖表明不服並將上訴，但法院立場已相當清楚。

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