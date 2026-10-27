1旅客要劫機？聯航班機緊急飛返賭城

聯合航空公司一架飛往新澤西州的班機，24日因遭遇劫機威脅，起飛後折返拉斯維加斯。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 聯合航空1681號班機因乘客傳送劫機威脅訊息，起飛後緊急折返拉斯維加斯，機上150名乘客與6名組員均安全。

紐約郵報報導，聯合航空公司(United Airlines)一架飛往新澤西州 的班機，24日因遭遇劫機威脅，起飛後折返拉斯維加斯。機上當時載有150名乘客及6名機組人員，所幸班機最終安全返回機場。

聯合航空1681號班機原定於10月24日從拉斯維加斯的哈利 瑞德國際機場(Harry Reid International Airport)飛往新澤西州的紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)。起飛不久後，一名空服員發現有乘客傳送簡訊，內容提及要劫持飛機，隨即通報機長。

這名空服員並未直接與該乘客接觸，而是立即向機長示警。

刑事訴狀顯示，這名25歲的男子發送訊息稱他「要劫持這架飛機」，他使用了粗話，並稱「只佔你那一排座位」。該文件並未具體說明訊息是如何發送的，也沒有說明訊息是發送給誰的。

機長表示，「空服員看到他傳簡訊說要劫持飛機，隨後通知了我。我們立即進入封鎖狀態，並折返拉斯維加斯。」

當航空交通管制員詢問該乘客是否配合，以及是否已受到控制時，機長表示，該乘客並未受到約束，因為「他還不知道發生了什麼事」。

聯邦航空管理局(FAA)在聲明中指出，聯合航空1681號班機於當地時間10月24日星期六晚間11時5分左右，安全返回拉斯維加斯的哈利瑞德國際機場。

此外，由於這架MAX 8客機缺乏燃油排放能力，並且為了飛往紐瓦克機場而加滿了油箱，導致飛機超重，因此返程需要走一條比標準航線更長的路線來消耗多餘的燃油。

班機安全返回拉斯維加斯後，當局對所有下機乘客及飛機進行全面檢查。涉案男子因涉嫌威脅或提供有關恐怖主義行為的虛假資訊而被捕，該罪名最高可判處 1 至 20 年監禁。

受事件影響的乘客隨後被安排搭乘替代航班，該航班於25日早上從哈利瑞德國際機場起飛。

就在10 月 1 日，一名阿曼飛行員企圖劫持從杜拜飛往特拉維夫的杜拜航空 1073 號航班，他用斧頭多次攻擊機長，最後被機上幾名以色列乘客制服。