馬斯克用AI生成「奧德賽」長篇電影 首集7分鐘影片曝光
馬斯克先前宣稱要用AI打造《奧德賽》長篇電影，如今已在X釋出首集7分鐘影片，但此計畫也引發導演史考特德瑞森等人批評。
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馬斯克先前宣稱要用AI打造《奧德賽》長篇電影，如今已在X釋出首集7分鐘影片，但此計畫也引發導演史考特德瑞森等人批評。
科技富豪馬斯克數月前承諾，將利用旗下人工智慧（AI）工具Grok Imagine製作一部完全由AI生成、以荷馬史詩「奧德賽」（The Odyssey）為題材的長篇電影，如今他已部分兌現承諾。
美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）報導，馬斯克（Elon Musk）旗下公司23日在社群平台X發布「奧德賽」系列首集，並將這項「創意合作」歸功於Wonder Studios及導演華克（Dev Walker）。這段由AI生成的影片長達7分鐘。
馬斯克今年7月宣布要將古希臘詩人荷馬（Homer）的史詩作品改編成一部「符合史實」的長篇電影。他當時表示，這部由AI製作的作品將於2026年底前完成。
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他當時在X發文表示：「今年結束前，Grok Imagine將製作出一部完整的奧德賽電影，這部作品將力求符合史實，並忠於荷馬的藝術精髓。」他還附上一段由X用戶發布、AI生成的3分鐘奧德賽短片。
當時，執導「奇異博士」（Doctor Strange）與「闇黑電話」（The Black Phone）的導演史考特德瑞森（Scott Derrickson）毫不留情地在社群媒體上直接向馬斯克喊話，批評這項計畫荒謬。
史考特德瑞森在X平台痛斥「馬斯克根本不懂電影，對藝術的見解一文不值」。
他旗下公司在X平台發布《奧德賽》系列首集，影片長達7分鐘，並將這項創意合作歸功於Wonder Studios與導演Dev Walker，顯示AI電影計畫已有實際成果。 他在今年7月表示，Grok Imagine將在今年結束前做出完整的《奧德賽》電影，作品要盡量符合史實，也要忠於荷馬的藝術精髓，並預計於2026年底前完成。 曾執導《奇異博士》和《闇黑電話》的史考特德瑞森在社群平台上強烈批評，直指馬斯克根本不懂電影，對藝術的見解一文不值，對這項計畫相當不以為然。
精華 FAQ
他旗下公司在X平台發布《奧德賽》系列首集，影片長達7分鐘，並將這項創意合作歸功於Wonder Studios與導演Dev Walker，顯示AI電影計畫已有實際成果。
他在今年7月表示，Grok Imagine將在今年結束前做出完整的《奧德賽》電影，作品要盡量符合史實，也要忠於荷馬的藝術精髓，並預計於2026年底前完成。
曾執導《奇異博士》和《闇黑電話》的史考特德瑞森在社群平台上強烈批評，直指馬斯克根本不懂電影，對藝術的見解一文不值，對這項計畫相當不以為然。
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